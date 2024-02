Školky i nemocnice. V Česku azbest stále podceňujeme, jsou ho tuny, říká expertka

V metropoli je stále velké množství historických budov, které obsahují azbest. Do roku 1995 se totiž jednalo nejen o oblíbený, ale i povinně využívaný materiál s protipožárními a tepelně izolačními vlastnostmi. „V celé České republice je okolo sedmi milionů tun neodstraněné azbestové zátěže. Patří tam tovární komplexy, úřady, školky, nemocnice, bytové nebo rodinné domy,“ tvrdí Zoja Guschlová, místopředsedkyně České asociace pro odstranění azbestu s tím, že znalosti o této rakovinotvorné látce jsou v tuzemsku stále velmi nedostatečné.

Kolik budov zatížených azbestem může v hlavním městě být?

Data pouze za Prahu nemáme, ale takových nemovitostí je opravdu hodně. Typické jsou obchodní domy, jako je Kotva a Bílá labuť, divadla, stará kina. Pěkným příkladem je také pražské metro. Tyto prostory mají významnou azbestovou zátěž. Jsou to velké objekty, přesto zatím není na programu, aby se rozhodlo o odstranění. To je jen malá ukázka, že se jedná i o stavby, které by běžného občana ani nenapadly.