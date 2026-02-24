Azbest pod dohledem. Práci s ním už musí hlásit všichni, jen se to zatím moc neví

Jana Sobíšková
  15:00
Loni hygienici přijali 238 hlášení o práci s azbestem při rekonstrukcích či demolicích objektů v metropoli. Povinnost hlásit odstraňování azbestových materiálů měli dosud zaměstnavatelé a fyzické osoby podnikající se zaměstnanci. Od letoška se ale tato povinnost změnou legislativy rozšířila na úplně všechny stavebníky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Pražští hygienici dohlížejí na měření azbestových vláken v obchodním domě...
Původně měly být stavební práce hotové už na konci letošního roku, došlo ale k...
Z nitra kontaminované budovy vedou ventilátory s filtry, které zachytí 99,98 %...
Z nitra kontaminované budovy vedou ventilátory s filtry, které zachytí 99,98 %...
23 fotografií

Týká se to i těch, kdo by si chtěli svépomocí odstranit azbest, včetně například zhotovitelů staveb, a to nejméně 3 dny před zahájením prací.

„Nově nám musí tuto činnost hlásit všichni, aby byla manipulace s tímto nebezpečným karcinomem pokrytá a více staveb se ohlídalo,“ uvedla Linda Mannová, zástupkyně vedoucího oddělení Odboru hygieny práce Hygienické stanice hl. m. Prahy.

Azbest z bývalého úřadu musí pryč, panely nahradí fasáda s novým dekorem

V minulosti se podle ní stávalo, že azbest neodstraňovaly pouze sanační firmy, ale mnohdy sami podnikatelé, kteří to dělali špatně. „Nebyli pořádně proškolení a my, když jsme přijeli na místo, tak jsme práce samozřejmě zastavili, řekli jsme, jak se mají dělat, ale nebylo možné tyto osoby sankcionovat,“ vysvětlila Mannová.

Kromě rozšíření okruhu těch, kterých se ohlašování prací s azbestem týká, hygienici od ledna vydávají rozhodnutí o povolení prací s asbestem oproti dřívějšímu „vyjádření“. To pro pracovníky znamená velký nárůst administrativy.

Rozhodnutí o povolení práce s azbestem hygienici nově zveřejňují na na svém webu, kde si každý může držitele tohoto povolení dohledat. Stává se totiž často, že na odbor hygieny práce přicházejí podněty od lidí ve smyslu, že někde vidí někoho strhávat starou střechu a neopatrně zacházet s azbestem.

Konec éry eternitu na střechách? Dotace pomohou zbavit se toxického azbestu

„Podněty chodí průběžně, když se například vyměňují stoupací rozvody v bytových jednotkách. Lidem se postup úplně nelíbí, mají strach, tak chtějí, abychom to přišli zkontrolovat, ale většinou to bývá nahlášené a v pořádku,“ popsala Mannová.

Jedině kleštěmi a neházet ze střechy

Při ohlášení je důležité hygienikům popsat způsob prací, ale také nástroje. „Musí to být kleště, ne krumpáč, ne lopata, ne rozbrušovač. Tu střešní šablonu musí pracovník vzít vcelku, nerozlomit ji, neshodit ze střechy, ale hned umístit do příslušně označených pytlů,“ podotkl Václav Krýsa, ředitel odboru hygieny práce.

Ač má pražský odbor hygieny práce 22 zaměstnanců a 3 vedoucí oddělení, na podněty občanů jezdí vždy a hned.

Azbest pod dohledem. EU hodlá mapovat stavby obsahující nebezpečnou látku

„Jakmile se ohlásí někdo, byť telefonicky, že se tam někde shazuje střecha, tak okamžitě vyrážíme, pokud je to možné,“ podotkla zástupkyně a dodala, že se nikdy neohlašují předem.

Pokud by chtěli vstoupit přímo do nebezpečného pásma, přijedou navíc ve speciálních oblecích s ochrannými prostředky.

Podchytit azbest je pro hygieniky z oboru hygieny práce aktuálně prioritou. „Jsou to karcinogeny, práce ve třetí rizikové kategorii, takže na tyto věci by se mělo chodit,“ poukázal Krýsa.

Azbest v Milovicích. Rakovinotvorný materiál skončil i na cyklostezce

Okruh osob hlásících práci s azbestem hygieniků se ale zatím moc nezměnil. „Jsou to zatím stále zaměstnavatelé. Očekáváme nárůst hlášení až v průběhu roku, až se k veřejnosti dostane, že musí hlásit všechno,“ konstatovala Mannová s tím, že zatím se stále ozývá jen okruh pražských sanačních firem, které jsou u těchto prací nejčastěji a dosavadní režim mají zažitý.

Kdo ale nepozná, že například na střeše staré garáže má azbestový materiál, měl by si to nechat odbornou firmou zjistit. „Samozřejmě, když to nepozná, nic nenahlásí, kde není žalobce, není soudce,“ řekla Mannová s tím, že očekává, že jim takovou akci budou hlásit sousedé.

723 tun azbestu z letiště a Kotvy

Pražští hygienici dohlížejí na měření azbestových vláken v obchodním domě Kotva. (10. června 2025)

Přítomnost azbestu v budovách se řeší v rámci stavebního povolení u všech staveb určených k demolici či rekonstrukci. Jedním z orgánů, které se k povolení vyjadřují, je právě hygiena práce. V loňském roce posuzovala 2 296 pražských objektů a jezdí v průběhu prací také neohlášeně na kontroly, jestli všechny práce probíhají bezpečně jak vůči zaměstnancům, tak i vůči okolí.

Mezi největšími projekty, kde se nakládalo s materiály obsahujícími azbest, byly obchodní dům Kotva a Terminál 1 Letiště Václava Havla. V případě Kotvy se odstraňovalo 308 tun materiálu s obsahem azbestu z interiérů i střechy a v případě rekonstrukce střechy letištního terminálu 420 tun. Letos budou v tomto ohledu hygienici řešit obchodní dům Prior v Modřanech, který má nahradit nové polyfunkční centrum.

