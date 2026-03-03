Nehoda komplikuje dopravu v Brusnickém tunelu. Řidička otočila auto na střechu

Autor:
  12:22aktualizováno  12:39
Nehoda osobního auta v pražském Brusnickém tunelu částečně uzavřela průjezd směrem na Smíchov. Na místě jsou policisté i záchranáři, ale zasahovali také hasiči.
Řidička osobního auta měla nehodu v Brusnickém tunelu v Praze směrem na Smíchov. S autem vrazila do stěny. (3. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Auto se nabouralo ve 11:25 v ulici Milady Horákové. Policie dočasně uzavřela levý jízdní pruh. Řidička s autem najela na obrubník a narazila do zdi. Vůz se silou nárazu převrátil a skončil na střeše.

„Vozidlo mělo narazit do stěny tunelu. Řidička má pouze lehké oděrky, do nemocnice nechce,“ informoval mluvčí pražské policie. Řidičku ošetřili zdravotničtí záchranáři.

Posádka auta nabouraného na okraji Prahy utekla, policie chytila jen spolujezdce

Na místě zasahovali také hasiči. „Provedli jsme zasypání únikových provozních kapalin a vozidlo jsme otočili zpět na kola,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Řezáč s tím, že tým provedl protipožární opatření a zajistil úklid komunikace, aby mohla být doprava částečně zprovozněna.

Na místo také míří odtahová služba, aby nabouraný vůz odklidila. Příčinu nehody budou dále zjišťovat dopravní policisté.

3. března 2026  12:22,  aktualizováno  12:39

