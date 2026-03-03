Nehoda komplikuje dopravu v Brusnickém tunelu. Řidička otočila auto na střechu

Auto se nabouralo ve 11:25 v ulici Milady Horákové. Policie dočasně uzavřela levý jízdní pruh. Řidička s autem najela na obrubník a narazila do zdi. Vůz se silou nárazu převrátil a skončil na střeše.
„Vozidlo mělo narazit do stěny tunelu. Řidička má pouze lehké oděrky, do nemocnice nechce,“ informoval mluvčí pražské policie. Řidičku ošetřili zdravotničtí záchranáři.
Na místě zasahovali také hasiči. „Provedli jsme zasypání únikových provozních kapalin a vozidlo jsme otočili zpět na kola,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Řezáč s tím, že tým provedl protipožární opatření a zajistil úklid komunikace, aby mohla být doprava částečně zprovozněna.
Na místo také míří odtahová služba, aby nabouraný vůz odklidila. Příčinu nehody budou dále zjišťovat dopravní policisté.