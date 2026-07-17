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Startuje hromadná dovolená ve Škoda Auto, výrobu zastaví i další automobilky

Pavel Svačina
  7:08
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
16 fotografií
Ještě závěrečná kontrola laku, takzvaný vodní test a z linky sjíždí poslední vyrobené auto. Pak se krátce rozezní siréna a montážní linka se zastavuje. Na ten okamžik se těší desítky tisíc zaměstnanců středočeských automobilek, které čeká hromadná letní dovolená. Už dnes se pomalu zastavuje výroba u největšího středočeského zaměstnavatele ve Škoda Auto. Hlavní část dovolených startuje v pondělí.

Následně v srpnu zastaví výrobu Toyota v Kolíně. Spolu s nimi zastaví, nebo omezí výrobu také desítky dodavatelských firem po celém kraji.

„Hromadná dovolená ve Škoda Auto začíná v pondělí 20. července. První zaměstnanci se z ní začnou vracet noční směnou z neděle 2. srpna na pondělí 3. srpna,“ potvrdil mluvčí Škoda Auto Martin Vejdělek. Dovolené však předcházelo náročné vyjednávání s Odbory KOVO.

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Zastavit výrobní linky v tak velkém podniku, který je navíc závislý na zásobování takzvaně just in time, kdy dovážené díly jdou rovnou do montáže, není jednoduché. Na různých pracovištích jsou různé směnnosti, někde se práce nepřerušují vůbec nikdy a dovolenou si tam zaměstnanci vybírají individuálně.

Zatímco výrobní dělníci budou nabírat síly na dovolené, pro údržbáře a některé techniky začne nejnáročnější období roku. Všechny technologie je třeba servisovat tak, aby vydržely do příští odstávky. „Škoda Auto využije hromadnou dovolenou k přestavbám, rekonstrukcím a údržbám zařízení,“ vysvětluje Martin Vejdělek.

Příprava na nový model

Podnik především finišuje přípravu výroby své nové vlajkové lodi, až sedmimístného elektromobilu Peaq, který bude největším vozem v nabídce značky a jenž byl nedávno představen veřejnosti.

To si vyžádalo zásadní úpravy montážní linky a technologií. Vyrábět se totiž bude na společné lince jako současné modely Octavia, Enyaq a Erloq v Mladé Boleslavi, celé zařízení bylo potřeba novému vozu přizpůsobit a během dovolené budou tyto úpravy finišovat.

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I proto se musí linky zcela vyprázdnit. V automobilce to označují pojmem „výběh a následný náběh“ výroby. Právě na lince, kde se bude vyrábět nový model, se kvůli úpravám zaměstnancům volno protáhne až do části prvního srpnového týdne, jak informoval list Škodovácký odborář.

„Podmínky výběhu a náběhu výroby se nám podařilo vyjednat co nejvýhodnější pro zaměstnance,“ sdělil předseda Odborů KOVO Jaroslav Povšík.

Sprcha jen pro otužilé

Společně se Škodovkou se částečně zastaví i život ve městě. Očekává se klidnější doprava, lepší možnosti parkování a dovolenou si kvůli tomu vybírají mnozí živnostníci či provozovatelé služeb. Na tento termín se plánují i největší opravy silnic ve městě nebo údržba zařízení, jako je třeba soustava pro distribuci horké vody.

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„Odstávka dodávek teplé užitkové vody pro odběratele od společnosti Centrotherm je plánována na období od 20. do 29. července a souvisí s rekonstrukcí třídy Václava Klementa. Součástí této rozsáhlé akce je také nezbytná přeložka a oprava části horkovodního vedení. Současně budou v uvedeném termínu probíhat práce v horkovodní síti v ulici U Stadionu,“ uvedla mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková.

V Kolíně zastaví na tři týdny

Po skončení dovolené v Mladé Boleslavi se naopak výrobní linky zastaví v Kolíně, a to rovnou na tři týdny. „Tento rok bude letní odstávka v závodě o něco delší a potrvá od 2. do 23. srpna,“ uvedl mluvčí Toyota Motor Manufacturing Czech Republic Marcin Szczeblewski.

Během tohoto období budou podle něho v závodě probíhat především plánované údržbové práce, preventivní kontroly výrobních zařízení, modernizační a investiční projekty, technické úpravy výrobních a logistických pracovišť a práce související s bezpečností, infrastrukturou a přípravou závodu na následující výrobní období. Součástí odstávky budou také kontroly a servis energetických, IT a dalších podpůrných systémů nezbytných pro spolehlivý provoz závodu.

„Významná část letošních aktivit souvisí také s přípravou závodu na budoucí výrobu elektrifikovaných vozidel. V rámci rozvojového projektu pokračuje dokončování nových a upravených výrobních prostor, instalace technologického vybavení a příprava výrobních a logistických procesů,“ sdělil Szczeblewski.

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V jednotlivých objektech tak probíhají navazující mechanické a elektrické práce, instalace technologií a testování systémů potřebných pro budoucí provoz. „Letní odstávka umožní realizovat řadu prací, které není možné provádět během běžné výroby, a představuje tak důležitý milník v přípravě nových výrobních kapacit,“ dodal mluvčí.

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