Všechny autobusy na znamení budou v Praze nejdřív za rok, vozy nevyhovují

„Záměr byl nikoliv zastaven, ale odložen primátorem o jeden rok, než se dovybaví nebo vyřadí nejstarší autobusy s málo tlačítky,“ uvedl Filip Drápal, mluvčí organizace Ropid, která plánuje pražskou integrovanou dopravu (PID).

Podle vedení města a Ropidu má krok, který vzbudil kritiku, přinést finanční úspory, zrychlení dopravy, možnost zvýšení počtu spojů a snížení hluku a emisí z rozjíždějících se autobusů. V anketě iDNES.cz se v březnu proti záměru vyslovil zhruba dvojnásobek hlasujících než pro.

Primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) dříve uvedl, že plán už schválil dopravní výbor zastupitelstva, kde se na něm shodli zástupci koaličních stran i opozice. Původně chtěl náměstek opatření zavést letos v červenci.

Plán Ropidu a vedení města vyvolal kritiku na sociálních sítích a také mezi zástupci důchodců a tělesně postižených. Národní rada osob se zdravotním postižením (NRZP) poslala v tom smyslu primátorovi otevřený dopis.

V Praze je nyní 2342 autobusových zastávek, z nichž je 1384 na znamení, 933 stálých a u zbylých se režimy střídají. Podle organizace Ropid, která krok navrhla, by zavedení všech zastávek na znamení přineslo roční úsporu až pět milionů korun. Zároveň by to znamenalo možnost zvýšení počtu spojů, protože řidiči by u prázdné zastávky nezastavovali a celý provoz by se tím zrychlil.

DPP provozuje asi 1200 autobusů. Nejdelší trasu má autobusová linka 177, a to bezmála 29 kilometrů. Náklady podniku na provoz autobusů v rámci pražské integrované dopravy činí ročně téměř čtyři miliardy korun.