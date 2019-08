Terminál na Zličíně obsadí dělníci, rozmístění zastávek se bude měnit

Kompletní rekonstrukce povrchu autobusového terminálu je rozdělena do tří etap. První etapu zahájí pražský dopravní podnik v pondělí.

„Stav povrchu komunikací autobusového terminálu na Zličíně si vyžadoval kompletní rekonstrukci. Pokud bychom ji nerealizovali ještě letos, během nadcházející zimní sezony by se větší část vozovek dostala do havarijního stavu, a to si nemůžeme dovolit,“ řekl technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.

Cestující si budou muset v průběhu oprav dát pozor na rozmístění zastávek, které se bude v jednotlivých etapách měnit.

O změnách bude informovat tabule u metra Zličín.

Dopravní omezení během první etapy oprav na autobusovém nádraží Zličín.

Po celou dobu rekonstrukce budou autobusové linky 100, 180 a 380 ve směru na Vypich přemístěny do Řevnické ulice. Zastávky příměstských linek se budou měnit podle jednotlivých etap.

Autobusy mimo systém PID budou po celou dobu rekonstrukce odjíždět a přijíždět od stanice metra B Stodůlky.

Terminál by se měl vrátit do běžného provozu v neděli 17. listopadu.