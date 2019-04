Část nádraží na Černém Mostě by mohla jít k zemi, má problémy s můstky

Roky zanedbávaný autobusový terminál na Černém Mostě v Praze 14, který přiléhá ke konečné stanici metra linky B, tvoří nejen dvě odjezdová nástupiště pro městské, příměstské i dálkové autobusy směřující do měst a obcí severovýchodních Čech.

Nad nimi se zároveň nachází stavba tvořená pochozími plochami, které podpírají sloupy, a dále schodišti i můstky vedoucími od metra k sídlišti a obchodnímu centru. Právě tato nedílná součást terminálu je nejvíce problematická.

„U ocelových i betonových částí konstrukce je zřejmá rozsáhlá koroze, takže se dá předpokládat, že se některé části skutečně budou muset zbourat. Podrobný průzkum zatím ještě neproběhl,“ potvrzuje špatný technický stav náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Hlavní komplikace je v tom, že se o autobusový terminál dlouhodobě nikdo nestaral. Pražský dopravní podnik jej nechal v roce 1998 postavit v rámci budování metra, následně tuto část převedl na hlavní město, které však nikdy nejmenovalo žádného správce.

Teprve v únoru roku 2017 městská společnost Technická správa komunikací (TSK) převzala zdejší autobusová nástupiště, parkoviště, veškerá dopravní značení i část zeleně, nikoliv však mostní chátrající objekt nad tím.

Až letos v březnu se na společném jednání dohodli zástupci magistrátu, městské části Praha 14 a TSK, že právě městská firma převezme i zbývající část.

„Korodující konstrukce není zatím v naší správě, ale nyní probíhá její předávání včetně vyčíslení všech nákladů na její rekonstrukci,“ vysvětluje mluvčí TSK Barbora Lišková.

Odpovědnost za 116 milionů

Odborníci na mostní konstrukce musejí prověřit aktuální stav a zjišťují závady. Na základě výsledků pak TSK provede provizorní údržbu. Pokud by totiž tento aspekt podcenila, v okamžiku, kdy by se po převzetí stavba rozpadla, byla by společnost za následky plně odpovědná. A to i přesto, že tento stav nezpůsobila.

Podle mluvčího Prahy Víta Hofmana je však TSK ochotná se o terminál postarat pouze pod podmínkou, že jí magistrát přispěje 116 miliony korun, které by použila na nutné opravy. „O navýšení rozpočtu ale musí rozhodnout rada hlavního města,“ dodává Hofman.

Kromě aktuální prohlídky bude následovat i podrobný průzkum.

„Ten definuje a doporučí hlavní postup, co s objekty do budoucna, a určí i rizika, která nám konstrukce může přinést. Termín předání konečné zprávy zatím není stanoven i vzhledem k rozsahu hlavní prohlídky,“ upozorňuje Barbora Lišková.

V případě, že tento průzkum potvrdí dlouhodobě neudržitelný stav celé kostry z betonu a oceli, město už ke kompletní rekonstrukci v následujících letech přistupovat nebude.

„Pokud bude muset dojít k demolici nějakých částí, jsem už domluven s náměstkem primátora pro územní rozvoj Petrem Hlaváčkem (Spojené síly pro Prahu / TOP 09, pozn. red.), že terminál určitě neobnovíme v původním vzhledu. Každopádně by to ale byl projekt na více let, proto musíme nejprve konstrukci zajistit,“ vysvětluje Scheinherr.

Nový projekt, který se dá udržet snadno čistý

Podle jeho slov by v takovém případě začal magistrát připravovat projekt nové podoby.

„Prostor by měl být navržen tak, aby nejen vypadal lépe než nyní, ale zároveň aby jej bylo možné i snadno udržovat čistý,“ je přesvědčen náměstek pro dopravu.

Na špínu, rezavá zábradlí, poničený mobiliář i nepořádek si stěžují cestující i obyvatelé z okolí dlouhodobě. A o proměnu roky neúspěšně usilovala také zdejší radnice. Nápravu sice předchozí vedení hlavního města slibovalo, ale situace se dosud příliš nezlepšila.

Kromě obnovy samotné stavby proto počítá TSK i s drobnými opravami nebo obměnou mobiliáře. Navíc se uskuteční i mimořádné úklidy celé plochy terminálu, první z nich už nedávno proběhl.