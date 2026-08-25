Nehoda se stala ve Vídeňské ulici u křižovatky s ulicí U krčského nádraží v Praze 4. Vídeňská ulice je ve směru do centra uzavřená.
Autobus v Krči prudce zabrzdil a cestující popadali. Několik zraněných
Už to prostě nejde. Sucho ukončilo sezonu na Orlíku, lodě teď na břeh tahají jeřábem
Do Orlíku teče nejméně vody za více než čtyřicet let. A hladina kvůli extrémnímu suchu stále klesá. I proto se řada provozovatelů lodí rozhodla své „trápení“ neprodlužovat a dobrovolně ukončila...
Sebevražedný pruh pro 10 cyklistů za hodinu. Úprava pražské tepny budí vášně
Cyklopruhy a piktogramové koridory přibyly do části zrekonstruované ulice Plzeňská v Praze 5 a doplnily cyklistickou stezku na trase Smíchov-Řepy. Místy zabraly jeden pruh automobilům, i proto se...
Volná cesta na Prahu. Otevřela se další část D35, vyzkoušela ji i škodovka VB
Ředitelství silnic a dálnic otevřelo v pátek krátce před polednem nový úsek dálnice D35 před Vysokým Mýtem. Přestože měří jen šest kilometrů a plynulou jízdu po dálnici zatím kazí nedokončený tunel...
Slavia - Bohemians 2:2, domácí dvakrát vedli, euforii v závěru jim sebral ofsajd
Před týdnem ztráta v Liberci, teď doma proti Bohemians. Fotbalová Slavia se na derby proti Spartě, které se hraje už příští týden na Letné, v domácím utkání 5. ligového kola nenaladila ideálně. V...
Po kácení stromů je z pražské ulice výheň. Doma je o pět stupňů víc, říká obyvatelka
„No, a takhle to tady teď vypadá,“ oznamuje Martina, která stojí s kočárkem na cestě ve svahu, kde býval zelený porost. Smutně se rozhlíží po okolí. Mezi zbytky větví leží rozřezané kmeny a ze země...
Kolony a dopravní chaos, tvrdí kraj. Žaluje Prahu 6 kvůli jednosměrce na Veleslavíně
Středočeský kraj podá k pražskému městskému soudu návrh, aby zrušil dopravní opatření Prahy 6, která v ranní špičce zavedla jednosměrný provoz v ulici Na Krutci. Podle hejtmanství se tím výrazně...
Autobus v Krči prudce zabrzdil a cestující popadali. Několik zraněných
V pražské Krči havaroval autobus. Vlivem prudkého brzdění popadalo a zranilo se několik cestujících.
U Křivoklátu najel vlak do spadlého kamení
U Křivoklátu na Rakovnicku najel ráno vlak do spadlého kamení. Událost se obešla bez vykolejení, nikdo nebyl zraněn. Dvanáct lidí bylo evakuováno, provoz na trati mezi Berounem a Rakovníkem je v...
Populární tramvajka v zoo už rok nejezdí, návrat je v nedohlednu. Problém nejde jen tak vyřešit
Návštěvníci pražské zoo, zejména rodiny s dětmi, už rok řeší otázku, proč přestala jezdit populární dětská tramvaj v dolní části areálu poblíž dětského hřiště.
Nadměrný náklad strhl troleje u Fidlovačky
Nadměrný náklad poškodil v Nuslích trolejové vedení tramvají. Provoz tramvají byl v této části asi hodinu a půl přerušen.
Tramvajová trať na Strahov vyjde na skoro miliardu, jedna zastávka mění název
Tramvajovou trať z Malovanky na Strahov postaví sdružení Společnost TT Malovanka. Dopravní podnik s vítězem soutěže podepsal smlouvu, nabídková cena vítěze činila 824,27 milionů korun bez DPH. Stavba...
V Zátoru začaly velké úpravy Opavy, naváže stavba prvních částí přehrady Nové Heřminovy
Nezbytná ochrana před velkou vodou dostává po letech čekání hmatatelné obrysy. V Zátoru na Krnovsku odstartovaly rozsáhlé úpravy koryta řeky Opavy za 700 milionů korun, na které naváže plánovaná...
Muž se v Turnově pokusil znásilnit ženu, dopadli ho v jiném kraji. Policie klidní obavy
Policisté dopadli muže, jehož podezřívají, že o uplynulém víkendu napadl ženu v Turnově a pokusil se ji znásilnit. Hledaného vypátrali na Mladoboleslavsku, tedy už ve Středočeském kraji. Muž je ve...
Sparta má náhradu za Sörensena. Přichází stoper Mbe Soh, odchovanec PSG
V sobotu přišla o dlouholetou oporu Asgera Sörensena, teď fotbalová Sparta přivádí na pozici stopera náhradu. Z belgického Sint-Truidenu přichází pětadvacetiletý Francouz Loic Mbe Soh, jenž v...
Špunt v centru trvá. Řidiči na I. P. Pavlova blokují koleje i celou křižovatku
Desítky aut se přes I. P. Pavlova valí každou minutu. Řidiči vjíždějí do křižovatky, i když tudy projet již nemohou, varují analytici společnosti Portál nehod. Údaje jim dodala data ze senzoru...
Prodej rodinného domu, 171 m2, Ledčice
Ledčice, okres Mělník
7 200 000 Kč
Kdo vyjede na trati Posázavského Pacifiku? Zájem mají čtyři největší dopravci
Do tendru Prahy a Středočeského kraje na zajištění provozu vlaků na takzvaném Posázavském Pacifiku od roku 2030 se přihlásily čtyři subjekty - České dráhy, Arriva, Leo Express a Regiojet. Nyní začnou...
Volby v Praze: SPOLU obhajuje, ale ANO chce víc. Kandidátů na magistrát je přes tisíc
Registrační řízení politických stran a hnutí kandidujících v říjnových komunálních volbách do městského zastupitelstva dokončil magistrát. Prošly všechny předložené listiny s více než tisícovkou...