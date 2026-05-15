Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Muž nestihl autobus, ve vzteku pěstí rozbil skleněnou výplň dveří

Autor:
  10:58
Chtěl nastoupit do autobusu, jenže řidič už zavřel dveře. Když nepomohlo stisknutí tlačítka, rozezlený muž na zastávce Kačerov v pražské Krči několikrát udeřil do dveří pěstí a posledním úderem rozbil jejich skleněnou výplň. Způsobil tak škodu za 30 tisíc korun. Pachatele hledá policie.

Incident se odehrál 4. dubna odpoledne kolem 15. hodiny. Policie o něm informovala až nyní.

Řidič autobusu tehdy rutinně zavřel dveře a chtěl pokračovat na další zastávku. K předním dveřím však přispěchal další potenciální pasažér. Když se do autobusu nedostal ani po stisknutí tlačítka pro vstup, začal do dveří bušit pěstí a skleněnou výplň nakonec rozbil.

„Celou událost zachytily kamery a nyní pátráme po totožnosti neznámého muže, který se uvedeného jednání dopustil. Žádáme proto veřejnost o spolupráci, a v případě, že by někdo uvedeného muže poznal, ať se ozve na linku 158,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Lahoda.

Případ policie prověřuje jako podezření z poškození cizí věci. Pachateli hrozí až jeden rok vězení.

VIDEO: Muž nestihl autobus. Když nepomohla ani gesta k řidiči, vysklil dveře

Podobný incident se stal koncem dubna na zastávce Želivského. Neznámý muž se marně domáhal vstupu do odjíždějícího autobusu. Zřejmě ze vzteku rozbil přední dveře.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

Maximální pokuta pro Slavii a čtyři zápasy bez diváků. Sparta vyhrála kontumačně

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner přichází na mimořádné zasedání.

Desetimilionová pokuta, tedy maximální možná, kontumace 3:0 ve prospěch Sparty a čtyři domácí zápasy bez přítomnosti diváků. Fotbalová Slavia se po úterním mimořádném zasedání disciplinární komise...

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

VIDEO: Muž nestihl autobus, ve vzteku pěstí rozbil skleněnou výplň dveří

Policie pátrá po muži, který nestihl nastoupit do autobusu a pak rozbil...

Chtěl nastoupit do autobusu, jenže řidič už zavřel dveře. Když nepomohlo stisknutí tlačítka, rozezlený muž na zastávce Kačerov v pražské Krči několikrát udeřil do dveří pěstí a posledním úderem...

15. května 2026  10:58

Dolar za každý prodaný Kingdom Come na opravu Pirkštejna. Jak to dopadlo?

Pirkštejn v Kingdom Come: Deliverance

Do sympatické akce se pustilo studio Warhorse během dubnových slev na Steamu. Slíbilo totiž dolar na opravu hradu Pirkštejn z každé prodané kopie.

15. května 2026  10:25

Sparta oživí areál v Krči. Postaví moderní stadion pro pět tisíc i tréninková hřiště

Stadion v Krči, kde vznikne moderní areál fotbalové Sparty.

V devadesátých letech tam hrával klub, jenž měl slovo Sparta v názvu. Brzy se do areálu v pražské Krči v sousedství Jižní spojky a baseballového stadionu fotbal i Sparta vrátí. „Stavíme budoucnost,...

15. května 2026  10:06

Oštěpařka Ogrodníková se po mateřské vrací do akce. Cílí na Odložilův memoriál

Oštěpařka Nikola Ogrodníková háže ve finále mistrovství Evropy v Římě.

Tradiční Memoriál Josefa Odložila, který v Praze představí na začátku června špičkovou atletiku, bude mít ve startovní listině i jednu nečekanou hvězdu. Do hry se po mateřské dovolené vrací zkušená...

15. května 2026  9:46

V kladenských pekárnách hořelo. Požár způsobil škodu za 100 milionů

ilustrační snímek

V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory, oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na 100 milionů korun. V ulici U Kožovy hory sídlí pekárny La Lorraine.

15. května 2026  8:32,  aktualizováno  8:49

Ceny bydlení v Praze jsou neúnosné. Třetina obyvatel zvažuje odchod, zejména mladí

ilustrační snímek

Pro značnou část Pražanů je koupě či pronájem bytu, který by se jim líbil, nesplnitelnou misí. Třetina z nich v příštích letech uvažuje o stěhování, většinou jde o mladší ročníky. Dostupné bydlení v...

15. května 2026

Dodávka srazila lidi měnící kolo. Provoz D11 na Prahu byl několik hodin omezen

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo. Provoz byl ve směru na Prahu několik hodin omezen. Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové se zcela obnovil...

14. května 2026  17:52,  aktualizováno  15. 5. 6:38

Libeňský most se bourat nebude, potvrdil soud rozhodnutí antimonopolního úřadu

Zahájení 1. etapy rekonstrukce Libeňského mostu (13. května 2025)

Krajský soud v Brně dnes potvrdil rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zakazuje pražské Technické správě komunikací (TSK) zbourat historický Libeňský most a postavit jeho...

14. května 2026  15:58,  aktualizováno  17:12

Tvrdé tresty pro slávisty. Moses vynechá osm zápasů, Chorý šest a Douděra tři

Slávista David Moses se vyhýbá odkopnutému míči.

Za ránu loktem a zranění soupeře si odpyká dlouhý trest. Slávistický fotbalista David Moses obdržel od disciplinární komise stopku na osm zápasů poté, co v utkání s Libercem nebyl ani napomenut. Za...

14. května 2026  16:05,  aktualizováno  16:22

Podvodník zneužíval vkladomaty, přišel si téměř na milion. Hrozí mu osm let

Inteligentní bankomaty umí peníze nejen vydávat, ale i přijímat a vkládat na...

Téměř milion korun získal v uplynulých dvou měsících podle pražské policie dvaačtyřicetiletý muž, který zneužíval služeb vkladových bankomatů. Nyní je ve vazbě a za padělání a pozměnění peněz a...

14. května 2026  16:01

Nick Cave, Sting či Tom Odell. Festival Metronome Prague láká na hvězdy

Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024).

Hudební festival Metronome Prague nabídne ve dnech 19. až 21. června v Letňanech na třech scénách desítky vystupujících. Hlavními taháky budou Nick Cave and the Bad Seeds, Sting či písničkář Tom...

14. května 2026  14:25

Únětický pivovar slaví 15 let, připravil výroční speciál i bohatý program

Prostory pivovarského hostince v Únětickém pivovaru. (24. května 2012)

Vyhlášený Únětický pivovar slaví 15 let od uvaření první várky. K výročním oslavám si pro návštěvníky připravil vedle tradičního naražení sudu i program plný kulturních a soutěžních akcí. Závěr...

14. května 2026  14:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.