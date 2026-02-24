Nehoda se stala v pondělí 16. února před 17. hodinou. Autobus linky 152 tehdy při vyjíždění ze zastávky zachytil staršího muže. Ten upadl na zem a autobus mu přejel nohy. Těžce zraněného muže převezli záchranáři do nemocnice.
„K řádnému objasnění nehody potřebují policisté vyslechnout případné svědky, kteří se v tu dobu nacházeli na zastávce, nebo v autobusu a disponují tak velmi důležitými informacemi k celé události. Pokud jste se tedy nacházeli v místě nehody a máte k ní jakékoliv informace, volejte prosím linku 158,“ uvedl bez dalších podrobností policejní mluvčí Richard Hrdina.
