Monitory v pražských autobusech se promění, přibudou na nich informace

Obrazovky budou zatím ve 40 autobusech nově zobrazovat například přestupy na nadcházející zastávce s časy návazných linek i se započtením případných zpoždění.
Někteří cestující už se s novým rozhraním mohli setkat na příměstských linkách, teď je bude DPP testovat vozech typu Solaris Urbino 10,5, které se objevují zejména na linkách 101, 105, 121, 138, 151, 159 a 202. Podle dopravního ředitele DPP Jana Barchánka nebylo nutné investovat do nových technologií.
Zastávky budou na panelech nově seřazeny přehledněji odshora dolů a cestující nově uvidí i orientační dobu jízdy k nim. „Bude možné se jednodušeji orientovat v jednotlivých zastávkách na trase, ulehčí to také přestupy na návazné linky včetně dopočítávání skutečného odjezdu spojů online podle reálné polohy vozidel,“ uvedl primátorův náměstek pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti).
Nové panely bude DPP postupně rozšiřovat i do dalších vozidel, zároveň bude spolu s Ropidem sbírat zpětnou vazbu od cestujících a zaměstnanců podniku.
Na základě vyhodnocení mohou být pak provedeny další úpravy před plošným zavedením do všech vozidel. V budoucnu podnik počítá také s možností zobrazení informací o aktuálních výlukách či mimořádnostech.
Úprava vychází z projektu Čitelná Praha, na kterém Ropid v posledních letech pracuje a který má za cíl sjednotit a zpřehlednit navigační prvky v metropoli.
„Použití jednotného vizuálu i symbolů jak ve vozidlech, tak ve stanicích metra, na zastávkách povrchové dopravy či v ulicích Prahy je základním předpokladem pro skutečně komplexní systém, díky kterému najdou lidé užitečné informace přesně tam, kde je potřebují,“ uvedl ředitel organizace Petr Tomčík.
Obrazovky budou využívat informace z městské datové platformy Golemio, kterou spravuje městská firma Operátor ICT. Podle jejího ředitele Luboše Kratochvíla firma systém kvůli navýšení zátěže otestovala a data jsou připravena pro všechny druhy dopravy v pražské MHD s výjimkou vlaků, jejichž zapojení je v plánu později.