Expresní linka na letiště posiluje intervaly, kvůli krasobruslení se čeká vyšší poptávka

Linka tak bude od soboty jezdit častěji a znovu zavede i noční spoje.
„Hlavními důvody jsou velikonoční svátky a konání mistrovství světa v krasobruslení v Praze,“ oznámil Ropid.
Expresní linka AE
Trasa: Hlavní nádraží (C, vlak) – Terminál 1 pouze výstup – Terminál 2, pouze výstup – Letiště
Intervaly linky se ve všední den zkrátí na 20 minut. Přibudou rovněž spoje v noci, a to v intervalech 60 minut.
V noci na trase přibude zastávka Náměstí Republiky kvůli lepším přestupním vazbám na noční tramvaje a autobusy.
Ropid připomíná, že spojení na letiště je v mnoha obdobích časově srovnatelné a mnohem častější s využitím metra A do stanice Nádraží Veleslavín a dál trolejbusem číslo 59.
Na letiště se dá dostat i linkou 100 z konečné metra B Zličín.