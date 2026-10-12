Autobus vezl tou dobou celkem 30 lidí, z toho většinou dětí. Řidič zastavil porouchaný vůz na kraji silnici a čekal do příjezdu hasičů. Velkou ohleduplnost prokázal muž, který projížděl tou dobou kolem.
Neznámý hrdina svůj vůz odstavil a za pomoci hasičského přístroje požár pod kapotou uhasil. Následně opět nasedl do auta a z místa odjel. Incident popsala na síti X jedna z cestujících, která pomáhala děti z autobusu dostat do bezpečí.
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„Zastavil hned za námi, měl hasicí přístroj a nebál se ho použít. Pak zase nasedl a odjel. Díky! Měli jsme plné ruce práce s evakuací dětí. Všichni byli venku asi za 10 sekund, ale někteří bez bot a kabátů. Všechno to dobře dopadlo,“ uvedla k situaci cestující Martina Hepnerová.
„Když jsme přijeli na místo, byl požár v motorovém prostoru. Provedli jsme hasební zásah, následně jsme to ochladili, provedli posyp uniklých provozních kapalin a protipožární opatření,“ řekl iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.
Hasiči povolali evakuační autobus, který nakonec nebyl potřeba. Kolem tou dobou projížděl prázdný autobus, jenž hasičskému sboru poskytl součinnost a všech 30 cestujících z poškozeného vozu bezpečně dopravil na nedalekou čerpací stanici.
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Kromě stresu a chvilkového nepohodlí v chladném dnu se incident naštěstí kompletně obešel bez zranění. Výše škody na porouchaném autobusu je podle mluvčího hasičů odhadovaná na 250 tisíc korun.