V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Autor:
  14:01
Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen pomocí jednoho lokte. Překvapení policisté jeho počínání natočili a cizinci udělili pokutu. Ta se však šoférovi zdála příliš vysoká, případ tak skončil až u přestupkového řízení.

„Jízdy si hlídka všimla v Praze při běžné kontrole řidičů v polovině srpna,“ upřesnil pro iDNES.cz pražský policejní mluvčí Richard Hrdina.

„Dopravní policisté řidiči na místě udělili pokutu tři a půl tisíce korun,“ podotkl mluvčí.

„Šofér s pokutou nesouhlasil, protože se mu zdála zbytečně vysoká, a tak policisté jeho přestupkové jednání oznámili příslušnému správnímu orgánu, kde ho čeká jistě pokuta daleko vyšší,“ napsali policisté k videu, které zveřejnili na sociální síti Facebook.

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Hrdina šoférův styl řízení označil za zbytečné riskování a vyzývá další řidiče, aby si za volantem počínali opatrně. „Obzvlášť v případě, kdy na vašem řidičském umu závisí životy ostatních,“ dodal.

21. srpna 2025

KRIMI

