Zkolabovala za volantem. S autem se vřítila na chodník, kde zranila další dva lidi

  17:50
Sedmapadesátiletá řidička zřejmě kvůli náhlým zdravotním problémům sjela ze silnice a srazila dva kolemjdoucí na chodníku. K nehodě došlo v pátek kolem půl jedné odpoledne v ulici U Stadionu v Mladé Boleslavi, přímo u tamního obchodního domu Kaufland.
ilustrační snímek | foto: Jan Palla / ZZS KHK

Oba chodci, muž a žena, utrpěli poranění hlavy. Kvůli závažnosti situace musel na místě přistát záchranářský vrtulník.

„Jedna osoba byla transportována letecky do Prahy a druhá pozemní cestou do nemocnice v Mladé Boleslavi,“ upřesnila mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková pro iDNES.cz s tím, že do mladoboleslavské nemocnice byla převezena i samotná řidička, která se nacházela v kolapsovém stavu.

Letecká záchranná služba transportovala zraněnou ženu do Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Noční nehoda s pěti zraněnými. Jeden z pasažérů patrně cestoval v kufru auta

Podle policie je velmi pravděpodobné, že za nehodou nestojí nepozornost, ale náhlá indispozice za volantem. „Prověřujeme, že mohla mít žena za volantem zdravotní indispozici,“ potvrdila mluvčí.

Ulice U Stadionu byla kvůli zásahu záchranářů a vyšetřování policie zhruba na hodinu zcela uzavřena. Přesné příčiny a okolnosti celé události policisté dál zjišťují.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

