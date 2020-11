Stará mě zabije, opakoval muž u auta na schodech. Policie hledá svědky

15:26

Pražští policisté hledají svědky nedělní havárie černého BMW, které skončilo na schodech do parku Folimanka. Potřebují zjistit, kudy jelo a hlavně kdo ho řídil. Muž, kterého u auta přistihli, totiž u sebe sice měl klíčky od vozu, tvrdí však, že on to nebyl.