Muž na parkovišti manipuloval s cizím autem, spadlo z heveru a zabilo ho

„V časných ranních hodinách jsme na linku 158 přijali oznámení, ve kterém sdělovatel uvedl, že v ulici Ke Kamínce nalezl muže zaklíněného pod vozidlem, který nejeví známky života,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.
Podle prvotního ohledání policisté zjistili, že na muže, kterého se jim již podařilo ztotožnit, spadl automobil poté, co se pod ním uvolnil hever. Z dalších zjištěných informací navíc vyplynulo, že vozidlo, se kterým se zemřelý pokoušel manipulovat, mu nepatřilo.
|
Do motorestu si zloděj přijel pro nářadí, vypůjčené auto jím napěchoval po střechu
Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč redakci iDNES.cz potvrdil, že na místo dorazila na žádost policie také jednotka hasičů z Radotína, která automobil pomohla zvednout a muže bez známek života z pod auta vyprostit.
„Vyloučili jsme cizí zavinění a v tuto chvíli se případem zabýváme a budeme zjišťovat, co muž pod vozidlem dělal,“ dodal Rybanský.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz
Zdrogovaný muž pod dodávkou
Šťastnější konec měl případ muže, který v brzkých ranních hodinách uvázl pod odstavenou dodávkou v ulici Biskupský dvůr poblíž pražské Florence. Zaseknutého museli z pod auta vyprostit přivolaní hasiči za pomoci pneumatických vaků. Následně ho předali do rukou záchranné zdravotnické služby.
„U muže v přibližném věku 25 let, jsme neshledali žádné somatické poškození, byla však u něj zjištěna intoxikace kanabinoidy. Záchrannou službou byl následně transportován na interní ambulanci,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
I v tomto případě policie prověřovala, zda nešlo o krádež či úmyslné poškození vozidla. To však následně vyloučila.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz