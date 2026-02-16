Muž na parkovišti manipuloval s cizím autem, spadlo z heveru a zabilo ho

  13:15
Mrtvého muže zavaleného automobilem našel v pondělí v brzkých ranních hodinách kolemjdoucí na parkovišti u budovy České pošty v Praze na Zbraslavi. Vše nasvědčuje tomu, že muži při manipulaci s vozidlem povolil hever, kterým se automobil pokoušel zvednout. Podle zjištěných informací mu vozidlo nepatřilo. Okolnostmi tragického úmrtí se nyní zabývá policie.

„V časných ranních hodinách jsme na linku 158 přijali oznámení, ve kterém sdělovatel uvedl, že v ulici Ke Kamínce nalezl muže zaklíněného pod vozidlem, který nejeví známky života,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Podle prvotního ohledání policisté zjistili, že na muže, kterého se jim již podařilo ztotožnit, spadl automobil poté, co se pod ním uvolnil hever. Z dalších zjištěných informací navíc vyplynulo, že vozidlo, se kterým se zemřelý pokoušel manipulovat, mu nepatřilo.

Do motorestu si zloděj přijel pro nářadí, vypůjčené auto jím napěchoval po střechu

Mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč redakci iDNES.cz potvrdil, že na místo dorazila na žádost policie také jednotka hasičů z Radotína, která automobil pomohla zvednout a muže bez známek života z pod auta vyprostit.

„Vyloučili jsme cizí zavinění a v tuto chvíli se případem zabýváme a budeme zjišťovat, co muž pod vozidlem dělal,“ dodal Rybanský.

Zdrogovaný muž pod dodávkou

Šťastnější konec měl případ muže, který v brzkých ranních hodinách uvázl pod odstavenou dodávkou v ulici Biskupský dvůr poblíž pražské Florence. Zaseknutého museli z pod auta vyprostit přivolaní hasiči za pomoci pneumatických vaků. Následně ho předali do rukou záchranné zdravotnické služby.

„U muže v přibližném věku 25 let, jsme neshledali žádné somatické poškození, byla však u něj zjištěna intoxikace kanabinoidy. Záchrannou službou byl následně transportován na interní ambulanci,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

I v tomto případě policie prověřovala, zda nešlo o krádež či úmyslné poškození vozidla. To však následně vyloučila.

Na parkovišti v ulici Ke Kamínce byl nalezený muž bez známek života zavalený automoiblem.
16 fotografií
Surovčík hrál poprvé od minely, Spartu proti Hradci podržel. Ideální zápas, culil se

Gólman Jakub Surovčík ze Sparty v akci.

Když naposledy nastoupil za Spartu v soutěžním utkání, minelou na půdě Artisu Brno svým spoluhráčům zkomplikoval zápas osmifinále fotbalového poháru. Další šanci dostal Jakub Surovčík v neděli v lize...

15. února 2026  22:31

Sparta - Hradec Kr. 2:0, oba góly dal kapitán Haraslín, domácí podržel Surovčík

Sparťanská radost z gólu v utkání s Hradcem.

Sparťanští fotbalisté zůstávají v jarní části sezony stoprocentní, potřetí vyhráli a ještě neinkasovali. V domácím zápase 22. kola Chance Ligy porazili Hradec Králové 2:0 po dvou brankách kapitána...

15. února 2026  20:52

