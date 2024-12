Cizinci jezdili do Prahy krást SUV. Pomáhali si demontováním lokátorů

„Za posledních deset let takovou sérii krádeží nepamatujeme,“ komentovali kriminalisté z 2. oddělení obecné kriminality Krajského ředitelství policie v Praze. Ti se na případ zaměřili po prudkém nárůstu oznámení. Za několik měsíců odhalili, že se jedná o organizovanou dvojici ze „sousední země“, uvedli bez bližší specifikace. Pachatelům je podle nich 35 a 46 let.

Podle policie se jednalo ve většině o zánovní vozidla s cenou těsně pod milionem korun, jejichž stáří nepřekročilo dva roky.

Cizinci vždy do Prahy přijeli vlastním autem a cizí vůz typu SUV, toyotu nebo lexus, si nejprve otipovali. „Pomocí speciálně upraveného elektronického zařízení odcizili vytipované vozidlo a odstavili ho v některé z okolních ulic. Na místě ještě z vozidla demontovali elektronické zařízení, jenž je standardně do těchto automobilů instalováno přímo výrobcem a slouží pouze jeho majiteli k lokalizaci a vyhledání vozidla. Na místo se vždy druhý den vrátili,“ uvedla policie. Jeden z dvojice pachatelů podle ní řídil a druhý ho doprovázel až do vlasti.

Kriminalistům se je podařilo zadržet přímo při jedné z krádeží v polovině července na Praze 4. Nalezli u nich speciálně upravené zařízení pro překonání řídicích jednotek, které sloužilo k nastartování aut.

Kriminálka muže podezřívá z krádeže a několika pokusů o krádež celkem 17 aut. Ani jeden se k obvinění dosud nevyjádřil, nachází se ve vazbě. Hrozí jim trest odnětí svobody až deset let.