Jako ježci v kleci. Sloupky zatarasily auta, řidiči si nevšimli změněného značení

Řidiči podle všeho přehlédli nebo ignorovali změnu dopravního značení. Na místě se totiž z původní přerušované čáry stala plná, která parkování zakazuje. Přesto zde auta dál stála a technici následně kolem nich nainstalovali sloupky.
„Bylo to jako ježek v kleci. Auta musela vykličkovat ven,“ popsala obyvatelka Břevnova Sylva Lyonne, jejíž auto taky na parkovišti zůstalo a která si situaci od úterý fotografovala, aby viděla, zda motorkáři místa využívají. Podle ní město na změnu dostatečně neupozornilo.
„Nevím, proč to dělají. Je to úplně zbytečné. Navíc tam začali sloupky montovat, když tam auta stála,“ uvedla. Dodala, že v okolí dlouhodobě chybí parkovací místa a nová úprava podle ní zrušila zhruba devět stání.
Na situaci upozornil lidé ve facebookové skupině Břevnovská parta. Fotografie aut mezi sloupky vyvolaly desítky reakcí. Někteří krok kritizovali, jiní ho vítají.
„Zablokovaná auta nejsou téma - prostě odjedou přes chodník nebo přes sloupek. Téma je jiné - na co je to dobré? Městská policie mi nyní vysvětlila, že tam budou parkovat kola a motorky. Ale jaké? Víte kolik v nejbližším okolí parkuje motorek? 1ks,“ napsal jeden z diskutujících, který podle svých slov podal stížnost na odbor dopravy Prahy 6.
Někteří ale změnu vnímají pozitivně. „Ty sloupky vypadají OK. Vůbec mi nevadí. Naopak mi vadí se proplétat mezi všudypřítomnými auty,“ uvedl jiný komentující.
Radní Prahy 6 pro dopravu Ondřej Matěj Hrubeš uvedl, že Technická správa komunikací obvykle nejprve změní vodorovné značení zakazující parkování a teprve následně instaluje sloupky. Technická správa komunikací se k situaci zatím nevyjádřila.