Auta nechte na okraji města, vyzývá policie před koncertem Ztraceného

Žádná uzavírka ulic není v souvislosti s koncertem naplánovaná, vjezd bude možný i do garáží na Letné, kde si převážně pronajímají parkovací místa obyvatelé okolí.
Zpěvák na facebooku informoval, že kvůli suchu a s ohledem na obyvatele v okolí zrušil závěrečný ohňostroj.
„Očekáváme, že na koncert přijedou lidé z celé republiky. Všem říkáme, ať nejezdí do centra vozidly. Je třeba využít záchytná parkoviště na okraji Prahy a následně se přesouvat metrem a od metra dojít pěšky,“ řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
|
Vemte si vodu i opalovák. Ztracený ukázal seznam věcí, které pronesete na koncert
DPP zavede na páteční odpoledne speciální tramvajovou linku číslo 44, která bude jezdit ze zastávky Sparta ke stanicím metra Nádraží Holešovice a Vltavská.
V provozu bude od 16:00 do 19:00 v pětiminutových intervalech. „Po skončení koncertu bude posíleno metro A. Návštěvníkům koncertu doporučujeme využít stanici metra Hradčanská, která je v docházkové vzdálenosti,“ uvedl před časem tiskový mluvčí DPP Daniel Šabík pro iDNES.cz.
Policie nemá v plánu uzavírat přilehlou ulici Milady Horákové ani jinou. „Nemůžeme vyloučit, že v případě komplikací může k drobnému omezení dojít, ale budeme dělat vše pro to, abychom provoz zachovali,“ řekla Kropáčová.
Ohňostroj nebude
Ztracený uvedl, že zrušil ohňostroj, který měl být závěrem jeho show. „Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli, že zrušíme závěrečný velký ohňostroj. Mělo to být monstrózní, ale pravda je taková, že tady v parku na Letenské pláni běhá spousta psů a zvířat, támhle bydlí lidi, jsme v úplném centru, je extrémní sucho a chci být rozumný. Tak doufám, že nám to odpustíte,“ uvedl zpěvák.
Na čtvrtek večer mezi 20:00 a 22:00 má naplánovanou generální zvukovou a světelnou zkoušku. Páteční koncert začne vystoupením Martiny Pártlové v 18:45 a skončí před 22:00.