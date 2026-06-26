Zkratka PBSA — purpose-built student accommodation — označuje nájemní bydlení navržené od počátku přímo pro studenty a mladé profesionály: moderní, plně vybavené, profesionálně spravované domy, na hony vzdálené tradičním kolejím i provizorním podnájmům. V anglosaském světě a v západní Evropě jde dávno o etablovanou investiční třídu, nikoli o okrajový experiment.
Čísla mluví jasně. Podle odhadů poradenské společnosti Savills existují v Evropě řádově miliony PBSA lůžek a sektor dál roste; jen sami respondenti jejího průzkumu z roku 2025 drželi přes 136 tisíc lůžek v hodnotě více než 18 miliard eur.
Průzkum Cushman & Wakefield mezi investory zase ukázal, že PBSA je dnes nejvyhledávanějším segmentem nájemního bydlení — jako klíčový investiční cíl na nejbližší roky jej označily tři čtvrtiny dotázaných investorů.
Důvod téhle obliby je strukturální. Studentů přibývá, ve velkých univerzitních městech dlouhodobě chybí dostupné bydlení a poptávka tak vysoko převyšuje nabídku.
To drží vysokou obsazenost i stabilní růst nájmů — a právě tato kombinace předvídatelného příjmu a odolnosti vůči výkyvům dělá z PBSA aktivum, po kterém se institucionální kapitál pere. Na rozdíl od kanceláří, které čelí nejistotě kolem hybridní práce, má bydlení pro mladé jasně rostoucí poptávkovou křivku.
V Česku zatím jediný svého druhu
Tento západní trend Českou republiku zatím prakticky minul. Zatímco v Londýně, Madridu či Berlíně vyrůstají celá portfolia studentských domů, u nás odpovídá konceptu PBSA v plné podobě v podstatě jediný projekt — pražské Atrium Petřiny.
Tradiční nabídka u nás stále stojí na vysokoškolských kolejích a roztříštěném trhu soukromých podnájmů, kde se málokdy potkává moderní standard s profesionální správou.
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Atrium Petřiny vzniklo v roce 2023 na místě bývalé menzy Větrník a od počátku bylo koncipováno přesně podle západní logiky PBSA: dům postavený od základu pro studenty a začínající profesionály, nikoli narychlo předělaný panelák.
Architektonicky projekt vznikl ve spolupráci s ateliérem Kaama, s důrazem na kvalitu vnitřního prostředí a udržitelnost — budova například využívá dešťovou vodu k zavlažování zeleně. To, co je na západě běžný standard, je tak u nás stále unikát.
Tichá miliardová transakce na pozadí
Že nejde o okrajový projekt, potvrzuje i obchod, který se kolem domu odehrál téměř bez povšimnutí. Na konci loňského roku developer J&T Real Estate prodal celý dům s více než 230 jednotkami investiční skupině Spolumajitelé. Objekt byl původně uváděn pod názvem Comenius, dnes je na trhu jako Atrium Petřiny.
Cenu transakce ani jedna ze stran oficiálně nezveřejnila. Při více než 230 jednotkách v žádané pražské lokalitě a při stoprocentní obsazenosti se ale tržní hodnota podobného nájemního domu pohybuje řádově ve stovkách milionů až přesahuje miliardu korun — hodnotu transakce je proto realistické řadit do miliardového pásma, byť přesné číslo zůstává mezi prodávajícím a kupujícím.
Akvizici dokončila skupina v prosinci, finanční a daňové due diligence zajišťovala poradenská firma ASB Group. Sama skupina Spolumajitelé vznikla v roce 2021 a dnes spravuje aktiva za více než 6,7 miliardy korun.
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Otázka do budoucna nezní, jestli koncept PBSA do Česka dorazí, ale kdy a jak rychle. Strukturální důvody, které z něj na západě udělaly miliardovou třídu — rostoucí počty studentů, nedostatek dostupného bydlení, poptávka po moderním standardu — platí v Praze stejně jako v Madridu nebo Berlíně.