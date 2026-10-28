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Asistenty pedagoga budou mít školy ve své režii. Obavy panují ohledně financí

Jana Sobíšková
  10:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: generováno pomocí AI / David VotrubaShutterstock

Dítě s autismem, poruchou pozornosti nebo jinými speciálními vzdělávacími potřebami může dnes získat pomoc asistenta pedagoga, když mu ho doporučí pedagogicko-psychologická poradna. Škola pak na základě doporučení dostává od státu peníze na zajištění asistence. To se má od září příštího roku změnit.

Podle novely školského zákona mají školy nově dostávat prostředky na určitý rozsah asistentské práce pro školu jako celek a samy rozhodovat, ve kterých třídách a v jakém rozsahu asistenty využijí.

Ředitelé pražských základních škol vítají větší volnost při rozdělování těchto podpůrných pracovníků, zatím však nevědí, zda od státu budou mít dost peněz na zachování asistentů pro všechny děti, které jejich pomoc potřebují.

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„Tuto změnu podporuji. Poradna má odborně posoudit potřeby žáka a doporučit vhodnou podporu; o konkrétním rozdělení práce asistentů by podle mého skutečně mohlo rozhodovat vedení školy podle aktuálních potřeb žáků a tříd,“ připustil Vojtěch Novák, ředitel Základní školy a Mateřské školy Věry Čáslavské v Praze 6.

Přinese to stabilitu

Školám se tím zároveň uleví, protože dítě s diagnózou už nebude muset každé dva roky škole předkládat doporučení z poradny, na které se finance od státu škole na asistenta momentálně vážou. V tomto spatřuje výhodu novely Zbyněk Němec z Pedagogické fakulty UK a metodik webu pro asistenty pedagoga.

„Přinese to stabilitu, dnes je pozice asistenta nejistá a sami pracovníci to pociťují. Ředitelé škol například nechtějí investovat do jejich dalšího vzdělávání, když nevědí, jestli na ně peníze dostanou i příště. To se teď může změnit k lepšímu,“ komentoval Němec.

Nově také půjde oficiálně o asistenty pedagoga, ne konkrétního žáka. Asistent podle ředitele Nováka může účinně pomáhat nejen jednomu žákovi, ale celému kolektivu. „Nutno říct, že se to děje již teď,“ uvedl.

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Aby takový systém fungoval, musí být podle ředitele podmínkou jasné a promyšlené nastavení systému, kvalitní metodické vedení a soulad pracovního zařazení asistenta s jeho smlouvou. „Pružnější rozdělování práce během školního roku může být užitečné, musí však být skutečně koncepční,“ zdůraznil Novák.

Co novela přinese

  • Školy získají větší jistotu při plánování práce pro asistenty, jejichž financování se dnes váže na období platnosti doporučení pedagogických poraden.
  • Školy budou moci pružněji rozdělovat asistenty podle aktuálních potřeb žáků a tříd.
  • Konečně metodické vedení spolupracujících asistentů a učitelů. Dosud někde přesně nevědí, jak asistentovi práci správně zadávat.
  • Ubude asistentů, protože na jejich výplaty nemusí školy získat dostatek peněz. Týkat se to bude především malých škol.
  • Může dojít k omezení schopnosti škol reagovat na individuální potřeby konkrétních žáků.
  • Asistenti pedagoga jsou nyní ve školách zaměstnáni na doporučení školského poradenského zařízení, nově budou zaměstnanci škol.

Zdroj: Nové školy, o. p. s.

Aktuálně má ve škole 15 asistentů. Jestli bude muset jejich počet snížit, ředitel zatím nedokáže odhadnout.

„Bude záležet na konečných pravidlech a jejich dopadu na školu. Rozhodující bude, zda nový systém skutečně zajistí potřebnou pomoc v praxi. U každého dítěte s doporučenou podporou je podstatné, aby dostalo pomoc odpovídající jeho potřebám,“ upozornil Novák.

Ředitelé škol si nemyslí, že by změna znamenala snížení vážnosti doporučení poraden.

„Pouze jde o možnost, kdy ředitel školy může spolurozhodovat v aktuálních situacích, které každodenně ve škole nastávají,“ popsala Hana Žampová, ředitelka ZŠ a Fakultní školy Pedagogické fakulty UK v Praze 2.

V současné době tam působí 11 asistentů pedagoga na poloviční úvazek a kromě nich dětem pomáhají i speciální pedagog a školní psycholog. „Věřím, že každé dítě s psanou podporou potřebnou pomoc dostane i v budoucnosti,“ říká Žampová.

Nebyli přebyteční

Odborníci však upozorňují, že plánovaná změna financování skutečně povede k propouštění asistentů pedagogů, a to zejména v menších školách. Tito pracovníci nyní podle něj rozhodně nejsou přebyteční a zbyteční, takže budou chybět.

„Zkomplikuje to situaci učitelů, kteří o asistenty přijdou a budou na třídu sami s tím, že budou muset zastávat i práci, kterou nyní vykonával asistent. To půjde na úkor kvality vzdělávání,“ očekává Němec.

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Aby pracovníky, na které školy od státu nebudou mít nově peníze, financoval zřizovatel, tedy městská část, na to se škola nemůže spoléhat. „Může se najít laskavý zřizovatel, který si uvědomuje, jak je školství potřebné, ale je to na bázi ryzí dobrovolnosti, pro většinu škol to zřejmě není reálná představa,“ vysvětlil akademik.

Jeho slova potvrdil také místostarosta Prahy 8 Matěj Fichtner. „Praktické dopady novely včetně finančních, musíme ještě analyzovat. Pokud by to způsobilo finanční obtíže, budeme muset hledat s magistrátem jejich řešení. V obecné rovině ale platí, že stát financuje provoz základních škol a takto by to mělo i zůstat,“ řekl Fichtner. Samosprávy totiž podle jeho slov nemají takové příjmy, aby mohly podobné výpadky dlouhodobě kompenzovat.

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