Ke spalovně odpadu na lodi se v úterý vyjádřili Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika a předseda správní rady firmy PDI Grischa Kahlen, podle kterého je kapacita zařízení na likvidaci zdravotnického odpadu v České republice nedostatečná.
Společnost PDI se zaměřuje na využití a odstraňování odpadů. Zařízení nazvané NAVI-MED 500 je na motorové nákladní lodi, v Mělníce ho společnost zkompletovala. Výroba stála kolem 150 milionů korun, z toho 90 milionů korun byla dotace ministerstva průmyslu.
PDI označila za nepravdu, že by při provozu technologie vypouštěla do řeky škodliviny. Podle firmy splňuje veškerá legislativní nařízení. „Loď je v současné době ve fázi, kdy ji musíme dodělat tak, aby odpovídala požadavkům našich zákazníků,“ uvedl Kahlen.
Podle Petrlíka by se měl odpad dekontaminovat jinými technologiemi přímo ve zdravotnických zařízeních. „Například autoklávy na rozdíl od spaloven neprodukují dioxiny ani toxický popílek,“ uvedl Petrlík.
Podle něj je důležité, aby se v nemocnicích zlepšilo třídění odpadů, protože se v nich často míchá infekční odpad s neinfekčním. „Tím pádem narůstá to množství odpadu,“ vysvětlil Petrlík.
Provozu lodi se spalovnou se obávají i někteří obyvatelé mělnické části Mlazice, téměř 300 jich podepsalo petici proti záměru.
„Hlavním argumentem byl strach o ten (přístavní) bazén a o to vypouštění teplé vody, které v tom záměru bylo uvažováno asi 80 stupňů Celsia,“ uvedl místní obyvatel a člen mělnického politického sdružení Moderní Lokální Kreativní Tomáš Vojta. Podle něj lidem také vadí blízkost obytné zástavby a plánovaný provoz dieselových agregátů.