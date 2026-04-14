Arnika varuje před spalovnou odpadu na lodi, vlastník riziko nepřipouští

Autor:
  14:24
Sdružení Arnika má obavy ze spalovny zdravotnického odpadu na lodi kotvící v Mělníce. Záměr podle názoru ekologů obchází pravidla plavebního provozu i emisní normy. Podle vedení firmy PDI, jež plavidlo vyvíjí, loď v provozu nebude, pouze ve městě kotví s neaktivní technologií. Kdo bude jejím provozovatelem, zatím není jasné. Společnost jedná s více zájemci v Česku i zahraničí.
Loď se spalovnou zdravotnického odpadu NAVI-MED 500 ve městě Mělník. (14. dubna...

Loď se spalovnou zdravotnického odpadu NAVI-MED 500 ve městě Mělník. (14. dubna 2026) | foto: ČTK

Jindřich Petrlík (vlevo) ze spolku Arnika vystoupil na tiskové konferenci...
Loď se spalovnou zdravotnického odpadu v Mělníce. (14. dubna 2026)
Předseda správní rady společnosti PDI Grischa Kahlen po tiskové konferenci...
Přístav Mělník. (14. dubna 2026)
Ke spalovně odpadu na lodi se v úterý vyjádřili Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika a předseda správní rady firmy PDI Grischa Kahlen, podle kterého je kapacita zařízení na likvidaci zdravotnického odpadu v České republice nedostatečná.

Společnost PDI se zaměřuje na využití a odstraňování odpadů. Zařízení nazvané NAVI-MED 500 je na motorové nákladní lodi, v Mělníce ho společnost zkompletovala. Výroba stála kolem 150 milionů korun, z toho 90 milionů korun byla dotace ministerstva průmyslu.

V Mělníku vzniká spalovna zdravotnického odpadu na lodi, lidé podepisují petici

PDI označila za nepravdu, že by při provozu technologie vypouštěla do řeky škodliviny. Podle firmy splňuje veškerá legislativní nařízení. „Loď je v současné době ve fázi, kdy ji musíme dodělat tak, aby odpovídala požadavkům našich zákazníků,“ uvedl Kahlen.

Loď se spalovnou zdravotnického odpadu NAVI-MED 500 ve městě Mělník. (14. dubna 2026)
Jindřich Petrlík (vlevo) ze spolku Arnika vystoupil na tiskové konferenci týkající se mělnické spalovny odpadu. (14. dubna 2026)
Loď se spalovnou zdravotnického odpadu v Mělníce. (14. dubna 2026)
Předseda správní rady společnosti PDI Grischa Kahlen po tiskové konferenci spolku Arnika kvůli mělnické spalovně odpadu. (14. dubna 2026)
Podle Petrlíka by se měl odpad dekontaminovat jinými technologiemi přímo ve zdravotnických zařízeních. „Například autoklávy na rozdíl od spaloven neprodukují dioxiny ani toxický popílek,“ uvedl Petrlík.

Podle něj je důležité, aby se v nemocnicích zlepšilo třídění odpadů, protože se v nich často míchá infekční odpad s neinfekčním. „Tím pádem narůstá to množství odpadu,“ vysvětlil Petrlík.

Spalovna u Mělníka přírodu neohrozí, souhlasí s výstavbou ministerstvo

Provozu lodi se spalovnou se obávají i někteří obyvatelé mělnické části Mlazice, téměř 300 jich podepsalo petici proti záměru.

„Hlavním argumentem byl strach o ten (přístavní) bazén a o to vypouštění teplé vody, které v tom záměru bylo uvažováno asi 80 stupňů Celsia,“ uvedl místní obyvatel a člen mělnického politického sdružení Moderní Lokální Kreativní Tomáš Vojta. Podle něj lidem také vadí blízkost obytné zástavby a plánovaný provoz dieselových agregátů.

Prohlédněte si novou perlu Prahy z vodní hladiny

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení...

Bývalý starosta Řeporyjí Pavel Novotný se ve středu stal opět členem Občanské demokratické strany (ODS). Oznámil to na síti X. Členství pozastavil poté, co byl loni v květnu odsouzen k tříměsíčnímu...

KVÍZ: Od Juditina k Dvoreckému. Znáte pražské mosty?

Dvorecký most

Mosty jsou v Praze větším tématem, než by jim příslušelo. Důkazem budiž třeba nemilosrdné hádky o to, jak naložit s chátrajícím železničním mostem pod Vyšehradem. Média v posledních letech také hojně...

Pochod pro život čelil odpůrcům, kteří blokovali trasu. Policisté 5 lidí zadrželi

Na Václavském náměstí se setkali účastníci Pochodu pro život s odpůrci, kteří...

V centru Prahy se sešly stovky, převážně mladých lidí, na podporu ženských a lidských práv v rámci akce Praha je feministická, která reaguje na Pochod pro život. Ten vyrazil z Hradčanského náměstí v...

Brutálně ztloukl muže mezi paneláky. Policie zadržela útočníka z Prahy 3

Policejní auto - Ilustrační snímek.

Policie zadržela muže, který ve čtvrtek mezi vchody panelových domů v pražské Frýdlantské ulici agresivně napadl pětatřicetiletého muže a způsobil mu poranění mozku. Zraněný byl po útoku na operaci a...

Pravidla se tu nedodržují. Po nehodě v Žižkovském tunelu chce radnice úpravy

Žižkovský tunel spojující Žižkov a Karlín (březen 2026)

Četné ohlasy vyvolal nedávný incident v Žižkovském tunelu v Praze. Ve spojnici mezi Karlínem a Žižkovem srazil rozjetý cyklista ve vysoké rychlosti ženu. Ta skončila v nemocnici s otřesem mozku a...

Arnika varuje před spalovnou odpadu na lodi, vlastník riziko nepřipouští

Loď se spalovnou zdravotnického odpadu NAVI-MED 500 ve městě Mělník. (14. dubna...

Sdružení Arnika má obavy ze spalovny zdravotnického odpadu na lodi kotvící v Mělníce. Záměr podle názoru ekologů obchází pravidla plavebního provozu i emisní normy. Podle vedení firmy PDI, jež...

14. dubna 2026  14:24

Řidič riskoval na přejezdu, od srážky s projíždějícím vlakem ho dělily centimetry

K nehodě chyběly centimetry, vlak málem smetl auto na přejezdu v Poděbradech

Ačkoli nehody na železničních přejezdech končí pro řidiče osobních aut nezřídka tragicky, lidé na nich stále riskují. Dokazuje to nový případ z Poděbrad, kde na tamním přejezdu uvázl černý automobil....

14. dubna 2026  14:10

Končí jedna etapa, říká majitel přívozu pod novým mostem. Josefína vyjede naposledy

Jiří Knap provozoval Josefínu, tedy přívoz mezi Lihovarem a Zlíchovem téměř...

Téměř dvacet let jeho Josefína vozila Pražany i turisty mezi Lihovarem a Dvorci. Lidé ji využívali ke své každodenní cestě do práce. Byla prvním bezbariérovým přívozem v Praze. S otevřením nového...

14. dubna 2026

Sto tisíc v drobných. Policie hledá muže, který z auta ukradl dvacet kilo mincí

Pražští policisté pátrají po totožnosti muže podezřelého z neobvyklé krádeže...

Bezmála 104 tisíc korun ukradl zatím neznámý zloděj ze zaparkovaného auta v pražských Jinonicích. Kořist se mu celkem pronesla, většina ukradené částky totiž byla v mincích. Při činu ho zachytily...

14. dubna 2026  12:04

Ošetřenka je klíč pro nemocné z ulice. A může je začít vracet zpět do života

Terénní služba organizace Armáda spásy, která jezdí po lokalitách, kde se často...

Jejich sociální status jim brání navštívit lékaře. I člověk z ulice ale může na zdravotní péči dosáhnout. Klíčem je Ošetřenka, poukaz, díky kterému může Armáda spásy zajistit člověku bez domova...

14. dubna 2026  10:05

POHLED: Plivnutí, nebo prsknutí? A není to vedlejší? Chorý ukázal, že je nepoučitelný

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Můžete namítnout, že plivnutí není prsknutí, takže zdůvodnění komise rozhodčích, která po pondělním poledni posvětila diskutované vyloučení fotbalisty Tomáše Chorého v závěru nedělního šlágru s...

14. dubna 2026  9:18

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026

Špačkův zápas. Dva góly a sekera do krku soupeře. Najel mi do hokejky, řekl

Michael Špaček se proti Pardubicím v šestém semifinále prosadil dvakrát a...

Byl to další hraniční moment, o kterém se bude po sparťanské výhře 3:2 a srovnání semifinálové série s Pardubicemi na 3:3 mluvit. Měl jít sparťanský útočník Michael Špaček v první třetině do sprch za...

13. dubna 2026  22:04

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

13. dubna 2026  18:44,  aktualizováno  21:31

Choreo na Dědka i další ostrá hesla. Emoce mezi Spartou a Pardubicemi neutichají

Fanoušci Sparty vytasili choreo při šestém semifinálovém utkání proti...

Že se při šestém semifinále hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi emoce uklidní a příznivci obou klubů začnou fandit výhradně slušně? Mylná představa. Typické chorály zněly brzy z obou...

13. dubna 2026  20:55

Soud poslal do vazby podezřelé z výbuchu bankomatů, část peněz stihli utratit

Policisté přivádějí podezřelé z vykradení dvou pražských bankomatů k soudu,...

Obvodní soud pro Prahu 10 v pondělí rozhodl o vazbě pro trojici pachatelů podezřelých, že začátkem dubna vyloupili za pomoci výbušnin dva bankomaty poblíž pražského Obchodního centra Opatovská. Škoda...

13. dubna 2026  10:55,  aktualizováno  14:41

Z Nymburka do Euroligy, díl druhý. Dubaj před bojem o postup angažovala Sekuliče

Slovinský trenér Aleksander Sekulič

Bývalý trenér nymburských basketbalistů Aleksander Sekulič povede Dubaj BC, tým Euroligy a lídra Jadranské ligy. Slovinec nahradí na lavičce svého odvolaného krajana Juricu Golemace.

13. dubna 2026  14:39

