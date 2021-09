Dopravu v Praze přidusí oprava v Argentinské, oba směry budou zúžené

Předběžně je oprava naplánovaná na letošní říjen a listopad, podle magistrátu ale termín ještě není pevný a zřejmě se začátek prací posune.



„Přesný termín Argentinské budeme znát v průběhu dvou týdnů, bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí tramvajové tratě na Bubenském nábřeží,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Veškerá doprava v úseku bude v obou směrech vedena v protisměrném jízdním pásu od ulice Bubenské až k Plynární. Projekt od začátku roku připravuje Technická správa komunikací (TSK).



„Bude ale záležet na koordinaci všech staveb, jestli nám příslušný silniční správní odbor povolí ji rekonstruovat,“ vysvětluje mluvčí TSK Barbora Lišková.

„V říjnu opravy nemusí začít, je to předpoklad toho, co bychom chtěli,“ dodává mluvčí.

Pokud by rekonstrukce Argentinské započala již v desátém měsíci, TSK by úpravu vozovky provádělo zároveň s uzavírkou nábřeží Edvarda Beneše a již zmíněné Wilsonovy ulice, která má skončit v listopadu. Snížená kapacita magistrály by ale pro řidiče mohla představovat problém i bez omezení dopravy v jiných částech Prahy.

„Je to páteřní komunikace. Omezení zatíží okolní ulice, jako je ulice Jankovcova nebo Dělnická,“ říká odborník na dopravu Zdeněk Lokaj z ČVUT. „Řidiči budou samozřejmě hledat alternativu, takže je možné, že se zúžení budou snažit objet přes Rohanské nábřeží případně po druhé straně,“ vysvětluje Lokaj.

Boje o dopravu

Současná koordinace dopravních staveb a zářijové kolony vyostřují vztahy mezi koalicí a opozicí na magistrátu. Na posledním zastupitelstvu politici diskutovali o dopravě několik hodin. Opozici se nelíbí přístup magistrátu k plánování oprav komunikací a uzavírek.

Aktuální uzavírky v Praze Od 20. srpna je kvůli opravě vozovky omezený průjezd Wilsonovou ulicí ve směru do Holešovic mezi křižovatkou s Vinohradskou ulicí až po křižovatku U Bulhara, a to až do 17. listopadu.

Nábřeží od Čechova ke Štefánikovu mostu je kompletně uzavřeno pro automobilovou a nyní i tramvajovou dopravu, a to z důvodu opravy vozovky. Podle předpokladu by v této lokalitě veškeré práce mohli dělníci skončit do konce října. Pozn: Veškeré plánované či aktuální uzavírky a omezení mohou Pražané sledovat na webu opravujeme.to. Kromě detailů týkajících se jednotlivých stavebních prací tam najdou i předpokládanou dobu zpoždění dopravy v daných oblastech. Projekty mohou filtrovat i podle jednotlivých městských částí.



„Připomínky městských částí se mnohdy nezohledňují, a proto je třeba, aby diskuse nad tímto tématem proběhla. Koalice v čele s primátorem Hřibem v tomto městské části opomíjí,“ zlobí se na sociálních sítích opoziční zastupitel Stanislav Nekolný (ANO).

„Tímto nesystematickým postupem vede koalice celou Prahu do dopravního kolapsu, který už v některých městských částech reálně nastává,“ tvrdí Nekolný.

Opozice chce po vedení Prahy hlavně lepší koordinaci prací na komunikacích. Proto navrhla zřízení funkce zmocněnce, který by sladil termíny dopravních staveb a uzavírek tak, aby řidiče omezovaly co nejméně. Jednotlivé projekty by pověřený člověk projednával nejen uvnitř Prahy, ale také se státními organizacemi, s vládou a ŘSD.

„Podle koalice jsou stavební projekty v oblasti dopravy koordinovány dostatečně. Žádný problém prý neexistuje. Trpělivost řidičů přitom ale nyní zkouší v Praze až osm desítek uzavírek. Nejsou naplánovány logicky a koordinovaně, není vedena komunikace se všemi dotčenými, aby výkopové práce omezovaly řidiče co nejméně,“ říká Alexandra Udženija důvod, proč pražská ODS navrhla koordinátora, který by těmto problémům předcházel.

30. srpna 2021

Uzavírky skončí v listopadu

Vedení Prahy ale trvá na tom, že projekty koordinuje. Zdůraznilo také, že město v minulosti zřídilo několik pozic, které se časovému rozložení dopravních staveb, úprav a uzavírek věnují a dalšího člověka nepotřebuje.

„Aktuální situace v pražské dopravě není rozdílná od předešlých let. Neexistuje nyní žádná rekonstrukce, kde by se snižoval počet jízdních pruhů na městském okruhu, na žádné z radiál,“ reaguje Scheinherr.



„Jediné opravy na hlavních komunikacích podnikají pouze ŘSD (státní podnik – pozn.red.), potažmo ministerstvo dopravy na pražském okruhu. Uvnitř Prahy probíhají rekonstrukce, které jsou rovnoměrně rozprostřeny po celém městě,“ dodává náměstek.

Podotkl, že dopravní infrastrukturu přebral ve špatném stavu po předchozím vedení města, a proto jsou opravy nutné.

„Pokud se chceme na naše komunikace spolehnout a dát autům kvalitní infrastrukturu, tak musíme opravovat. V listopadu budou všechny uzavírky ukončeny a budeme mít zase o několik řádů lepší stav silnic,“ slibuje Scheinherr.