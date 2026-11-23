K události došlo ve Vršovické ulici v Praze 10. Policisté na místo vyrazili poté, co dostali oznámení o převráceném stroji. „Před 15. hodinou odpoledne jsme dostali hlášení, že se převrátil jeřáb. Jeřáb vykládal náklad z korby auta, když se převrátil. Obešlo se to bez zranění,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Na místě už je v akci další jeřáb, který převrácený stroj zvedne. Kvůli jeho vyproštění bude podle policie dočasně přerušen provoz ve Vršovické ulici. Řidiči tak musí počítat s omezením dopravy v okolí stadionu.