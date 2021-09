Zastupitelé Prahy 11 jsou proti zimnímu stadionu, stavba ale už začala

Koalice v městské části Praha 11 formálně neexistuje, koaliční smlouvu v červenci vypovědělo hnutí ANO. Kromě dalších sporů se zastupitelé neshodnou na budoucnosti projektu Areálu ledových sportů, který počítá se dvěma kluzišti pro bruslení, hokej a dokonce pro curling.



Městská část se v projektu angažuje například kvůli možnosti dát prostor školnímu sportu či pořádat bruslení pro veřejnost za výhodných podmínek.

Již 30. ledna 2020 rozhodlo zastupitelstvo Prahy 11 o tom, že vstoupí do společného podniku s firmou AR Delta, s.r.o., a odkoupí 50 procent akcií.



Do společného podniku městská část vložila svých 35 milionů korun. Momentálně je už na staveništi situovaném na pozemku městské části dokončena pilotáž a projekt pokračuje i navzdory rozhodnutí zastupitelstva z 2. září. Část stran bývalé koalice se spojila s opozicí a prohlasovala usnesení, které ukládá radě jednat o vystoupení z projektu.

Společnost AR Delta opustil předseda správní rady, místostarosta Prahy 11 Martin Sedeke (ODS), který rezignoval. Dříve správní radu opustil také Jan Říčař navržený hnutím ANO a Tereza Dolanská za TOP 09 / STAN.



V podniku městskou část, která je jedním ze dvou akcionářů firmy, zastupuje jen Petr Přenosil nominovaný Piráty, který se stal novým předsedou správní rady. Nové členy správní rady chtějí zastupitelé zvolit na nejbližším zastupitelstvu.

Ve fázi výstavby

Starosta městské části Jiří Dohnal (Piráti) výsledek hlasování zastupitelů o vystoupení Prahy 11 z projektu nechápe.

„Toto rozhodnutí je velmi překvapivé, jelikož usnesení přichází v době, kdy se projekt dostal z fáze přípravy do fáze výstavby. Vedení společnosti AR Delta, s poloviční účastí městské části, se povedlo dokončit jednání s bankou i se stavební společností a s oběma subjekty byly uzavřeny platné smlouvy. Nyní se radní a zastupitelé z hnutí ANO a ODS snaží tento projekt zablokovat,“ říká starosta městské části Dohnal.

Místostarosta Ondřej Prokop z ANO se ale na způsobu realizace projektu nelíbí mnoho věcí. „Do projektu jsme vstupovali s tím, že se přesoutěží dodavatel, dokončí projektová dokumentace a budeme přesně vědět, kolik projekt bude stát. To se za dva roky nestalo a naopak proti naší vůli spoluvlastník podepsal s firmou Syner smlouvu a začal stavět, aniž by na tom byla shoda,“ vysvětluje místostarosta městské části Ondřej Prokop (ANO).

Starosta Dohnal ale na projektu žádné problémy nevidí. „V tuto chvíli jsou splněny všechny podmínky pro bezproblémový průběh výstavby. Také byly splněny podmínky, které si městská část při vstupu do společnosti AR Delta stanovila. Jsem přesvědčen, že nejjednodušší cesta, jak městská část ochrání a zhodnotí celkem 40 milionů korun, které do projektu vložila, je jeho co nejrychlejší dokončení,“ komentuje současný stav starosta.

Upozorňuje, že na projekt realizátor již čerpá bankovní úvěr ve výši 135 milionů korun. Dokonce jsou objednané betonové monolity pro hrubou stavbu. „Banka PPF sice bere na vědomí usnesení zastupitelů o zastavení projektu, nic ale nebrání tomu areál dostavět,“ dodává starosta.

Podle místostarosty Prokopa by se ale městská část dostala k možnosti výhodného využití Areálu ledových sportů, jak bylo původně plánováno, i v případě, že by z projektu vystoupila.



„Kdyby městská část svůj podíl odprodala, mohla by si dát do smlouvy, že areál bude například od osmi do třinácti hodin ve všední dny dostupný pro žáky škol za zvýhodněnou cenu,“ vysvětluje Prokop. A je přesvědčený, že by byl projekt dokončený i v případě, že by z něj městská část vystoupila.

Příprava projektu Areálu ledových sportů na Chodově u základní školy Ke Kateřinkám začala už v roce 2014. Tehdy se ale ve věci místo městské části angažoval magistrát hlavního města. Ten později projekt přesunul na bedra Prahy 11 hlavně kvůli lepší znalosti problematiky v místě.