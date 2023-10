Staveniště zvané Praha. Jak urbanisti v 70. letech změnili tvář hlavního města

„Jedná se o detailní pamětnický vhled do institucionálních dějin, což je pro nás nesmírně zajímavé,“ uvedl historik Petr Roubal, jeden z autorů díla z ÚSD AV ČR. Do čela někdejšího Útvaru hlavního architekta hlavního města Prahy nastoupil Borovička, renomovaný architekt, na počátku 70. let. Metropole Československa se od padesátých let 20. století dlouhodobě potýkala s podfinancováním a hospodářský plán upřednostňoval centra těžkého průmyslu. To se začalo významně měnit právě od 70. let.