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Archeologové u Brandýsa odkryli hrob ženy s novorozencem z doby bronzové

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  13:41

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Archeologové při výzkumu v trase budoucího obchvatu Brandýsa nad Labem u Prahy odkryli pohřebiště ze starší doby bronzové s hrobem ženy a novorozence. (podzim 2026) | foto: ČTK

Archeologové při výzkumu v trase budoucího obchvatu Brandýsa nad Labem u Prahy odkryli pohřebiště ze starší doby bronzové s hrobem ženy a novorozence. Pohřebiště podle předběžných závěrů pochází z období kolem roku 2300 před naším letopočtem.

Podle archeologů mohlo jít o matku s dítětem, které zemřely při porodu nebo krátce po něm. Výzkum odhalil také pozůstatky germánského osídlení z doby římské včetně dokladů o zpracování parohoviny.

Terénní práce skončily na konci září, nálezy nyní čeká odborné vyhodnocení. V tiskové zprávě o tom informovala Adéla Legnerová z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

Žena, které bylo podle terénního posouzení kolem 30 let, byla pohřbena ve skrčené poloze na pravém boku. V náručí měla novorozence, jejich tváře směřovaly k sobě.

„Pravděpodobně jde o pohřeb matky s dítětem, zemřelými při porodu nebo krátce po něm,“ uvedl ústav v tiskové zprávě. Hrob zdokumentoval a vyzvedl antropolog Pavel Kubálek. Pohřebiště podle předběžných závěrů náleží do časné fáze únětické kultury.

Další nálezy pocházejí z prvního až třetího století našeho letopočtu, kdy oblast obývaly germánské kmeny. V sídlištním areálu archeologové objevili desítky parohových odřezků, polotovary nástrojů a další výrobní odpad. Nálezy svědčí o zpracování parohoviny.

Do stejného období patří také zlomek skleněného korálku a pravděpodobně i osamocený ženský hrob.

Zemřelá byla uložena ve výrazně skrčené poloze na boku, což pro tuto dobu nebylo obvyklé. Archeologové při terénním výzkumu zachytili také 50 drobných modrých skleněných korálků a dva železné předměty.

Další artefakty mohou být nalezeny při podrobnějším laboratorním zpracování. Na zkoumané ploše zaznamenali také stopy mladšího středověkého osídlení.

Archeologové zkoumali trasu plánovaného obchvatu od letošního ledna do září. Stavbu připravuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje. Krajští radní loni v listopadu schválili uzavření smlouvy na výzkum s náklady do 35,7 milionu korun. Výzkum se týkal zhruba dvoukilometrového úseku od Záp po budoucí křižovatku se silnicí II/610 v Pražské ulici.

Ředitelka archeologického ústavu Irena Benková už tehdy uvedla, že odborníci očekávají kromě jiného nálezy pravěkých pohřebišť a sídlišť.

Výzkum navázal na předchozí archeologické práce v okolí Záp, zahájené v roce 2020. Archeologové tam odkryli například bojovnický hrob z mladší doby železné, doklady časně slovanského osídlení nebo zděný sklep z přelomu 15. a 16. století.

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