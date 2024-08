Zmizelý svět střelců Karla IV. Pod Prahou našli artefakty ze smetišť i bojů

Kde a v jakých etapách probíhá výzkum?

Začali jsme v roce 2017 v ulici Na Florenci, v místech kde nyní stojí Zlatá věž od Penty, jsme prováděli výzkum do roku 2018. Poté nastala přestávka až do roku 2021, tehdy jsme se v areálu Masarykova nádraží přesunuli k Hybernské ulici, kde stojí hotel. Letos jsme začali část výzkumu v souvislosti s revitalizací nádraží. Je to první etapa ze tří, výzkum bude pokračovat i v letech 2025 a 2026. Dílem budeme zkoumat prostor domovního bloku mezi ulicemi Havlíčkovou a Hybernskou. Opět se dostaneme do hospodářského zázemí novoměstských měšťanů a dotkneme se i opevnění.

Z písemných pramenů víme, že Karel IV. v rámci tvorby velkolepého konceptu Nového Města počítal s 3,5 kilometru dlouhou hradbou.