Slavná Lucy bude vystavena v Praze. Fosilní unikát obrovsky pomohl vědě

V Česku bude jeden z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů vystaven v srpnu v Národním muzeu, oznámil v úterý premiér Petr Fiala (ODS). „Obecně je naše porozumění toho, jak probíhal vývoj člověka, dost zlomkovité. Je obtížné ztotožnit konkrétní fosilie s případnými nástroji nebo také zjistit, jaké jsou případné vztahy mezi různými druhy hominidů,“ uvedla Kapustka s tím, že kompletní kostry jako Lucy toto usnadňují.

Kostru Lucy nyní uchovává etiopské národní muzeum v Addis Abebě - místo původního skeletu je ale pro veřejnost vystavena sádrová replika. Od 25. srpna bude na 60 dní k vidění v části Člověk a jeho předchůdci nové expozice Lidé v historické budově Národního muzea. „Jde o naprosto jedinečnou událost, protože originál fosilie bude pro veřejnost vystaven poprvé v Evropě,“ upozornil premiér.

Význam nálezu Lucy spočívá také v celkové stavbě těla, která byla podle Kapustky velmi překvapivá. „Největším překvapením byl tvar pánve, který ukazuje na schopnost chodit po dvou už v té době, i když lebka a mozek byly stále primitivní. Tento nález změnil pohled na kognitivní schopnosti našich předků a stal se klíčovým v paleontologii,“ dodala vědkyně.

Kapustka uvedla, že nález Lucy není jediný, který vzbudil takovou pozornost. „V nedávné době celosvětově velkou pozornost vzbudili nálezy velmi raných jedinců druhu homo sapiens v Maroku v roce 2017 a také pozdních jedinců homo sapiens neanderthalensis ve Španělsku v roce 1983,“ připomněla expertka.

Lucy objevil v roce 1974 v Etiopii tým paleontologů vedeným Donaldem Johansonem z Muzea přírodních věd v Clevelandu ve Spojených státech. Patří mezi jedince z rodu Australopithecus afarensis a experti se domnívají, že je předkem moderních lidí. Svou přezdívku fosilie získala podle písně Lucy in the Sky with Diamonds od skupiny The Beatles, kterou si členové týmu expedice přehrávali stále dokola.