Aquapark Barrandov platí dvanáctkrát víc za energie než loni, hrozí mu zavření

Právě na zveřejněný článek v MF DNES, která letos v lednu informovala o sporu mezi magistrátem a Aquacentrem Lagoon se v dopisu ze 17. srpna odvolává firma AquaDream, která Aquapark Barrandov provozuje. Její zástupci se zaštiťují mimo jiné tím, že také zajišťují výuku plavání dětem, a to ze dvanácti základních a z devíti mateřských škol.

Videokonference s magistrátem

Schůzka se uskutečnila v úterý formou videohovoru. Radní pro oblast sportu Vít Šimral (Piráti) ale pro bazén dobrou zprávu neměl.

„Politická vůle se asi nenajde. Cestou pro ně bude najít prostředky v soukromé sféře, případně zvednout ceny. Lagoon Letňany jsme poskytli dotaci na školní plavání ve výši, kterou by běžně dostali, kdyby nenarazili na strop de minimis,“ vysvětluje Šimral s tím, že jde o podmínku, při které příjemce nesmí v průběhu tří let čerpat z různých programů více než 200 tisíc eur, tedy asi pět milionů korun.

„Pokud by do Aquaparku Barrandov přišla pomoc, tak bychom to museli řešit plošně, protože by získali něco, co ostatní nedostali,“ dodává Šimral.

Podle něj je problém plaveckých bazénů natolik závažný, že by jej měla řešit vláda.

Podle ředitele barrandovského akvaparku Jiřího Kučery se alespoň dohodli, že budou pokračovat v jednání, a město si mimo jiné vyžádalo upřesnění, kolik žáků na Barrandově kurzy plavání využívá.

Jenže času k řešení problému už mnoho nezbývá. „Stojíme nad propastí, jestli akvapark nezavřít. Cenu energie máme proti minulému roku téměř dvanáctinásobnou. V září budeme provoz dotovat z toho, co jsme vydělali v létě, a zatím nevíme, co bude v říjnu,“ vysvětluje Kučera. Podle něj radní Šimral během videohovoru připustil, že by město mohlo dotaci pro akvaparky plošně navýšit, ale až od příštího roku.

Do letošního prosince by proto byl provoz barrandovského bazénu ztrátový a nepomůže ani, že už některé dotace na energie od města má.

To přiznává i ve zmíněném dopisu pro magistrát. V roce 2022 Aquapark Barrandov od hlavního města získal účelovou dotaci na energie ve výši 2,04 milionu korun a následně mimořádnou dotaci na energie ve výši 600 tisíc korun.

„Za tuto pomoc je provozovatel nesmírně vděčný a jen díky ní zvládl udržet provoz do tohoto léta. Oproti minulým rokům, které nebyly zasaženy energetickou krizí, tedy Aquapark Barrandov obdržel navíc přibližně 600 tisíc korun. Náklady jen za elektrickou energii za rok 2022 se však oproti minulým rokům zvyšují přibližně o 8,2 milionu korun,“ uvádí provozovatel v apelu na hlavní město.

Diskriminační dotace

Barrandovští nájemci bazénu svůj existenční problém řeší také s právníky. Podle nich je přidělení dotace v tomto případě nenárokové, avšak zdůrazňují, že rozhodování orgánů by nemělo být diskriminační.

„Jsme přesvědčeni o tom, že jak stát, tak samospráva by neměly ke skutkově obdobným případům přistupovat zcela rozdílně, neboť takový postup nelze označit za předvídatelný,“ vysvětluje jejich právní poradce Robert Plicka z advokátní kanceláře Plicka & Partners.

Díky fixovaným cenám energií se některým provozovatelům řešení problémů s náklady za energie zatím oddálilo. „Plyn máme zastropovaný z loňského roku a bude to platit až do konce letošního roku. Ceny elektrické energie se nám zvýšily letos už prvního ledna a také zůstanou beze změny až do konce tohoto prosince,“ uvádí ředitel Plaveckého stadionu Podolí Jan Bezděk.

Do příštího léta má ceny zafixované také bazén Jedenáctka v Praze 11. „U elektřiny máme nízké sazby, které vysoutěžilo město. Je to 2,50 koruny za kilowatthodinu. U Pražské teplárenské čekáme, že růst cen nebude tak vysoký. Také budeme šetřit vodou,“ říká za provozovatele Tomáš Klápa z Aqua Sport Clubu.