Aplikace Záchranka nově zavolá hasiče nebo policisty, nabízí i SMS zprávy

Jana Sobíšková
  12:05
Už nejen zdravotníky, ale také hasiče a případně policisty si nově mohou zavolat lidé v nouzi skrze mobilní aplikaci Záchranka. Nabízí na výběr dvě čísla: 155 a linku 112. Pokud v konkrétní situaci nelze volat, aplikace umí člověka spojit s dispečerem jen formou zpráv. Tato funkce je nyní vylepšená – stejně jako při tísňovém volání se záchranným složkám odešlou i zdravotní údaje, které si uživatel vyplnil ve svém profilu.

V Praze využilo Záchranku v mobilu za poslední rok 6 430 lidí. Údaj je platný k datu 10. prosince 2025.

„Jedním z posledních případů byl úraz muže po pádu na kole. Jeho stav, který v Záchrance popsal svědek, se zprvu nezdál tak závažný. Když si operátorka vyžádala videohovor, ukázalo se, že situace je závažnější. Při běžném volání bychom místo obtížně identifikovali, jelikož se to stalo na cyklostezce. Aplikace ale pacienta přesně lokalizovala a posádka jela najisto,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy Karel Kirs.

Údaje pošle jen Android

Při volání na linku 155 z aplikace dojde k odeslání datové věty s přesnou polohou a dalšími důležitými údaji z uživatelského profilu přímo na dispečink záchranářů. Při spojení s linkou 112 aplikace zprostředkuje pouze hovor, případně chat, pokud člověk zvolí tlačítko „nemohu mluvit“.

Hasiči a 112. Po stisknutí tlačítka SOS se objeví funkce „nemohu mluvit“. Pod číslem 112 je výběr situací a možnost zahájit chat.
Dispečink Hasičského záchranného sboru
Rozšíření aplikace Záchranka
Rozšíření aplikace Záchranka
23 fotografií

Informace o poloze volajícího se přenášejí prostřednictvím systému, který využívají ke zjišťování polohy i dispečinky složek integrovaného záchranného systému, ovšem osobní údaje volajícího se při kontaktování linky 112 nepřenášejí. Výjimku tvoří majitelé telefonu s operačním systémem Android s povoleným odesíláním SMS na pozadí.

Právě možnost „nemohu mluvit“ se změnila nejvíc. Při aktivaci a volbě linky 112 se zobrazí výběr obrázků s pěti situacemi, který byl vytvořen ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR. Je to požár, dopravní nehoda, únik látek, záchrana osob či zvířat. Páté okénko slouží pro „jiný“ typ události. Následně je možné zahájit SMS chat.

Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy nejčastěji řeší vyprošťování lidí, ať už z výtahů, nebo při dopravních nehodách, požárech a dalších akutních situacích.

Jen pro zvláštní případy

Stejně jako ostatní složky Integrovaného záchranného systému (IZS) může i linka 150 přijímat SMS zprávy. Na tom se nic nemění, ale podle ředitele pražských hasičů Luďka Prudila je taková komunikace zdlouhavá.

Rozhodněte se, čí pomoc potřebujete. Přes Záchranku se dovoláte i hasičům

„Tísňová SMS komunikace je delší, vyžaduje napsání zprávy z jedné strany, kdy občan třeba neohlásí všechno, co potřebujeme pro náš rozhodovací proces, tak se ho musíme dotázat zpětně další zprávou a on nám na to musí odpovědět, přitom jde o čas. Takže tuto komunikaci doporučujeme jenom ve velmi zvláštních případech, kdy člověk nemůže mluvit nebo je sluchově postižený, nebo při kriminálním činu, kdy byl například unesen a hlasem by se prozradil,“ přiblížil Prudil.

Aplikace u systémů Android tedy umožňuje SMS komunikaci zkrátit. Díky přednastaveným volbám se počáteční zpráva vytvoří podstatně rychleji, než kdyby ji člověk musel vyťukat přes klávesnici.

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 zvolili tvůrci Záchranky ve spolupráci s hasiči proto, že je univerzální a právě hasiči ji mají ve své správě. Je proto možné přivolat si jejím prostřednictvím také pomoc policistů, byť ti s aplikací přímo nespolupracují.

Po pádu muže ze skály svědkyně využila mobilní aplikaci Záchranka

„Když občan ví, co ho tíží, doporučujeme, aby podle situace zvolil příslušnou tísňovou linku. Při zdravotním problému ať volá 155. Pokud má problém a neví, kdo by ho měl řešit, tak volat 112,“ poradil Prudil s tím, že všechna pracoviště IZS jsou propojená datově, pracují také na stejných mapových formátech, takže předání mezi nimi je rychlé.

V aplikaci se změnilo také rozmístění některých funkcionalit. „Například jsme zjistili, že lidé nám často klikají na tlačítko první pomoc, což je vlastně encyklopedie první pomoci, v domnění, že si přivolají pomoc, i když nad tím svítí tlačítko 150,“ přiblížil ředitel aplikace Filip Maleňák. Nyní je nabídka přehlednější.

25. srpna 2017
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Tottenham - Slavia 3:0, vlastní gól Zimy, pak dvě penalty. A hosté zase nemají nic

Xavi Simons z Tottenhamu se raduje ze třetího gólu proti Slavii.

Od našeho zpravodaje v Anglii Popáté za sebou bez vstřeleného gólu a tím pádem v Lize mistrů opět bez vítězství. Slávističtí fotbalisté v šestém utkání prestižní soutěži podlehli v Londýně domácímu Tottenhamu, který se přiblížil...

Zásahovka vtrhla k zabarikádovanému muži, v bytě měl kanystr s hořlavinou

Policisté zasahují v Chotutické ulici v pražských Malešicích, kde je ve 3.patře...

Po více než třech hodinách vyjednávání se policisté dostali do bytu v pražských Malešicích, kde se zabarikádoval muž a hrozil zapálením budovy. Třiatřicetiletého muže zajistili a předali...

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

Olomouc - Sparta 0:1, šancí málo. Hosty zachránil Rrahmani, gól domácích neplatil

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Albiona Rrahmaniho v Olomouci.

Moc velkých šancí diváci neviděli. Tu největší, a jedinou gólovou, až v závěru. Sparťanské fotbalisty v Olomouci zachránil dvě minuty před koncem z dorážky kosovský útočník Rrahmani, díky němuž hosté...

Slávisté se v play off Youth League utkají s Benfikou, prověří je kanonýr Moreira

Jakub Surovčík v dresu Slavie během utkání Youth League.

Slávističtí fotbalisté do 19 let se v úvodním kole vyřazovací části Youth League utkají s Benfikou Lisabon, která skončila v ligové fázi druhá. Rozhodl o tom páteční los v Nyonu. Hrát se bude 3., či...

12. prosince 2025  18:53

Tragédie v Zoo Praha. Oblíbený orangutan Kawi se utopil ve vodním příkopu

Kawi, starší mládě orangutana z pražské zoo.

Pražskou zoologickou zahradu zasáhla smutná událost. V pavilonu indonéské džungle v pátek ráno uhynul pětiletý orangutan sumaterský Kawi. Mladý samec při hře nešťastně spadl do vodního příkopu, odkud...

12. prosince 2025  16:24

Můj lékař mě nezná. Nedostatek praktiků kompenzuje nový trend

Premium
Nedostatek lékařů, kteří by přijímali nové pacienty, nahrazují týmové praxe. Je...

Časy, kdy měl každý Pražan svého doktora, který ho znal nejen jménem, ale také od hlavy k patě, pomalu končí. Praktičtí lékaři stárnou, odcházejí do důchodu a už nové pacienty nepřijímají. Nahrazují...

12. prosince 2025

Smrtelnou nehodu zavinil řidič druhého vozu, ne policistka, rozhodl soud

Obžalovaná policistka Lucie Vavrochová

Soud poslal případ policistky Lucie Vavrochové, která v Praze 2 nabourala policejním autem do jiného vozu, do kázeňského řízení. Podle soudkyně Ivy Fialové nespáchala žena trestný čin, mohla se však...

12. prosince 2025  14:12

Sparta se kvůli mlze zdržela v Craiově, nedělní liga s Libercem ale ohrožena není

Odlet sparťanských fotbalistů z Rumunska po utkání Konferenční ligy se odkládá...

Od našeho zpravodaje v Rumunsku Takřka o čtyři hodiny později, než bylo původně plánováno, ale sparťanští fotbalisté nakonec přece jenom odletěli z Craiovy. Komplikace způsobila hustá mlha a Pražané nakonec vzlétli těsně před...

12. prosince 2025  11:31,  aktualizováno  14:04

Od ledna ubude jedno pásmo. Dojíždění do Prahy bude levnější, ale jen pro někoho

Vlak PID v nových barvách

Od 1. ledna 2026 se změní počet pásem v systému Pražské integrované dopravy. Nově se bude Praha počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Projeví se to však v ceně jen jednoho typu jízdného -...

12. prosince 2025  13:31

Feltl končí v čele Všeobecné fakultní nemocnice. Chce se vrátit ke své odbornosti

David Feltl, ředitel Všeobecné fakultní nemocnice

Ředitel Všeobecné fakultní nemocnice v Praze David Feltl skončí k 31. lednu 2026 ve funkci. O uvolnění z ní požádal z osobních důvodů. Zdravotnickému deníku informaci potvrdil Feltl i Ondřej Jakob,...

12. prosince 2025  13:23

Potyčka vygradovala pobodáním. Útočník se pak dal na útěk, policie nasadila i vrtulník

ilustrační snímek

Čtvrteční pobodání při potyčce mezi dvěma muži v Káraném u Prahy prověřují středočeští kriminalisté. Útočníka, který z místa utekl, po několika hodinách intenzívního pátrání dnes časně ráno policisté...

12. prosince 2025  13:14

Proč se nepoučit z vesniček v Rakousku? Mají to nastavené jinak, líčí šéf samospráv

Premium
Předsedou Sdružení místních samospráv ČR se stal starosta Kamýku Petr Halada....

Patří k jedněm ze služebně nejstarších starostů ve středních Čechách. V čele Kamýku nad Vltavou stojí Petr Halada (STAN) od roku 1998. Je rovněž dlouholetým zastupitelem Středočeského kraje a před...

12. prosince 2025

Akademie Hejkové získala renomovaného trenéra. Naděje bude vést zkušený Ital

Italský basketbalový trenér Alessandro Di Pasquale

Nově vzniklá Akademie Natálie Hejkové získala hlavního trenéra. Do Prahy přichází výrazná osobnost evropského basketbalu, zkušený Ital Alessandro Di Pasquale. Má za sebou působení v elitních...

12. prosince 2025  12:56

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

To není výtvarné dílo, ale autodráha. V Příbrami kritizují instalaci za statisíce

Výtvarný objekt v Příbrami (10. prosince 2025)

S výraznou nevolí místních obyvatel se v Příbrami setkala instalace výtvarného prvku s názvem Příbram jako na dlani, který z ptačí perspektivy znázorňuje území města. Dílo odhalené ve středu stálo...

12. prosince 2025  12:54

Příznivci Slavie v Edenu strhli šály fandům Arsenalu, za loupež jim hrozí 10 let

Loupež v Edenu

Během listopadového utkání Ligy mistrů v slávistickém Edenu došlo podle policie k dvojímu napadení a krádeži ze strany pražských fanoušků. Útočníci podle zveřejněných informací napadli dva české...

12. prosince 2025  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.