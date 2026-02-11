Lítačka na steroidech. Chystaná nová verze aplikace slibuje převratné změny

  12:36
Cílem připravované nové aplikace PID Lítačka je především zvýšení její stability a možnost hladkého rozšiřování o další funkce, což architektura nynější verze již neumožňuje. Nová aplikace by měla začít v ostrém provozu fungovat začátkem příštího roku. Zatím přinese jen drobnější úpravy funkcí, další by měly následovat.
Představení nové verze mobilní aplikace PID Lítačka. Zleva je náměstek...

Představení nové verze mobilní aplikace PID Lítačka. Zleva je náměstek primátora Prahy pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti) a radní Středočeského kraje pro veřejnou dopravu a mobilitu Petr Borecký (STAN). (11. února 2026) | foto: ČTK

Novinářům to ve středu řekli zástupci Prahy, Středočeského kraje a městské firmy Operátor ICT (OICT), která má vývoj na starosti.

Současnou aplikaci hlavní město spustilo v roce 2018 a podle primátorova náměstka Jaromíra Beránka (Piráti) už nevyhovuje, protože ji jednak vyvíjí a spravují externí dodavatelé a jednak její původní architektura nepočítala s tak výrazným vývojem a rozšiřováním funkcí.

Vývoj nové verze aplikace se Praha spolu se Středočeským krajem rozhodla zadat OICT. O financování, spočívajícím zejména v zaplacení interního vývojářského týmu městské firmy, se budou obě samosprávy dělit.

Člen představenstva OICT Benedikt Kotmel uvedl, že nynější aplikace nebyla napsána tak, aby bylo možné ji pohodlně rozšiřovat. Přidání nových funkcí často znamená narušení celého kódu. Počet lidí užívajících aplikaci podle něj zároveň roste posledních sedm let o 20 až 30 procent ročně a nyní dosahuje až 220.000 unikátních uživatelů denně a kolem dvou milionů ročně.

Smyslem nové verze je tak podle Kotmela především co nejrychleji dostat aplikaci pod kontrolu interního týmu a změnit její architekturu tak, aby pohodlně umožnila další rozvoj. „Technologicky chceme mít v listopadu aplikaci hotovou,“ řekl. Dodal, že následně firma patrně umožní zájemcům si stáhnout novou verzi k testování a ideálně 1. ledna ji chce spustit naostro, což bude znamenat automatickou aktualizaci pro uživatele nynější Lítačky.

Vyhledávání vezme v potaz aktuální zpoždění

Hlavní funkční změna pro uživatele se bude týkat vyhledávání, v nové verzi bude namísto dvou vyhledávačů jen jeden založený na takzvaném intermodálním vyhledávání, které kombinuje všechny druhy dopravy. „Bereme to nejlepší z obou vyhledávačů a děláme z toho jeden,“ řekl Kotmel. Dodal, že vyhledávání již bude navrhovat spojení se započtením aktuálních zpoždění.

Dále nová verze nabídne zjednodušené nastavování, možnost naplánování a uložení trasy, aktivaci více jízdenek najednou, možnost dříve ukončit parkování či tmavý režim. V budoucnu by pak měly následovat výraznější změny spočívající například v možnosti platit za dobíječky pro elektromobily a rezervovat si je.

Radní Středočeského kraje pro dopravu Petr Borecký (STAN) dodal, že z pohledu kraje je zásadní také to, že nová verze umožní nasazení takzvané poptávkové dopravy, která funguje nikoliv podle fixních tras a jízdních řádů, ale na základě momentálního zájmu ze strany cestujících. Kraj ji už testuje v okolí Českého Brodu, ale rád by ji postupně nasadil plošně, což v nynější aplikaci podle radního nejde.

Po stížnostech se vrátily zvonečky. Autobusy PID znovu připomínají zastávky na znamení

Podle Beránka se u nové verze také zvažuje rebranding barev a celkového designu aplikace, případně i úprava názvu. Detaily nicméně zatím komentovat nechtěl. „Nejsme v diskusích tak daleko, abychom to mohli veřejně komentovat,“ řekl.

