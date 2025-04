Nehoda kloubového autobusu odpoledne blokovala křižovatku Švehlovy a Práčské ulice v Praze 15. Vůz MHD tam narazil do semaforu a rozpáral o něj kloub. Na místě zasahovali hasiči pražského dopravního...

Kantova, Paloušova nebo třeba Hobbesova ulice. A Lockeův park. Právě vznikající čtvrť Rohan City, která v budoucnu zaplní celý brownfield na pražském Rohanském ostrově až po Libeňský most, už zná...

VIDEO: Z Plzně do Prahy bez zádrhelu. Obří tahač v noci přivezl první novou tramvaj

Do hlavní města v noci na dnešek už dorazila z plzeňské továrny první tramvaj zcela nového typu. Kolem půlnoci ji obří tahač dopravil do Ústředních dílen DPP v Hostivaři. Tramvaje Škoda ForCity Plus...