Přezdívali mu maršmeloun, budil emoce. Kritizovaný dům u Anežského kláštera už stojí

Na aktuálních fotografiích už šestipodlažní dům na křižovatce ulic Kozí a U Milosrdných stojí. Vedle stavby ohraničené zátarasy je ale stále zaparkovaný bagr a někde zůstává lešení. Fasáda nakonec není bílá podle původního plánu, ale cihlově červená. Dům se nachází v blízkosti kláštera Milosrdných bratří ze 14. století, Dvořákova nábřeží a Anežského kláštera – první gotické stavby v Praze.

Rezidence U Milosrdných nabídne 27 bytových jednotek o dispozicích 2+kk až 4+kk. Chybět nebudou ani komerční prostory. Dům bude mít také dvě podzemní podlaží, ve kterých se budou nacházet parkovací stání a sklepy, uvedl investor Creditas Real Estate (dříve V Invest Development) před rokem v lednu. Tehdy stála jen dvě patra budovy.

„Ta budova do tamějšího měřítka zkrátka nezapadá. Co se týče hodnocení kvalit architektury, tak se Domácí rada neshodne a nebudeme k tomu tedy proto zaujímat konkrétní stanovisko,“ uvedl Klub za starou Prahu, který situaci okolo stavby dlouhodobě sledoval.

Dům je nyní téměř hotový. „V tuto chvíli se dokončuje fasáda, pokračují vnitřní práce. Počítáme, že první obyvatelé se budou moci nastěhovat na jaře příštího roku,“ uvedla Marie Mocková z Creditas Real Estate.

Podle investora je vnější fasáda příkladem harmonického spojení starého a nového. „Jeho design nejenže odráží historii a ducha lokality, ale zároveň přináší svěží, moderní prvek do srdce města,“ tvrdí investor o návrhu architekta Zdeňka Fránka, který navrhl i původní maršmeloun.

Dům má připomínat vlající prádlo na šňůrách a žebrování na fasádě vychází ze struktur, které zanechává stékající voda z tašek domů na zdech.

„Inspiroval jsem se tím místem, tedy Řásnovkou, a vlastně celou historií Prahy. Inspirace vzešla z různých aspektů toho místa. Například visící prádlo na šňůře, které fotil Josef Sudek, nebo textilie, které jsou charakteristické pro Prahu, jako třeba opona Národního divadla. Ze staré Prahy převzal návrh i barevnost, to znamená popelavé, bílošedé fasády a zlaté detaily,“ řekl Fránek v rozhovoru pro iDNES v roce 2018.

Stínadla se bouří

Oba Fránkovy návrhy měly i své kritiky. Podle urbanistky Marie Švábové z Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD) je trapné doplňovat významnou historickou hodnotu místa s uměle vytvořenou legendou kolem pražských Stínadel. Bytový dům podle ní zastiňuje dva klášterní areály.

„Staronový návrh nadále poškozuje urbanistické postavení kulturní památky barokního špitálu u kostela sv. Šimona a Judy Tadeáše a národní kulturní památku kláštera sv. Anežky České,“ uvedla Švábová pro web Earch.cz.

Líbí se vám takový styl domu ve starobylém centru Prahy? celkem hlasů: 223 Ano. 10 %(23 hlasů) Ne. 87 %(195 hlasů) Nemám na to jednoznačný názor. 2 %(5 hlasů)

„Snažil jsem se, aby projekt do toho centra zapadl. Je teď jemnější a sofistikovanější než ten předchozí. Vycházeli jsme z té reálie,“ řekl Fránek.

Ještě větší kritiku sklidil předchozí návrh stejného architektonického studia přezdívaný maršmeloun, pojmenovaný podle růžové barvy fasády. Proti sobě tehdy stály pražský magistrát, podle něhož nebyl dům rušivý, a ministerstvo kultury s opačným názorem. Kvůli maršmelounu dokonce protestovaly stovky lidí.

„Je to velmi nepěkné a nehodí se to tam, je to nevkus a hrůza, kdo tohle vymyslel … škoda slov,“ píše ve skupině Praha číslo 1 Petr Wohl. „Jo, je to smutná historka,“ přitakává uživatel Mojmír Pukl. „Sídliště v centru Prahy,“ myslí si Miroslav Křižan.

Investor tvrdí, že nový Fránkův návrh „je poctou staroměstské atmosféře pražských Stínadel“. Tím naráží na fiktivní čtvrť, která vznikla v knihách Jaroslava Foglara a jejíž předobrazem mohlo být okolí Anenského náměstí.

Ve Stínadelské trilogii – knihách Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta – se v úzkých, temných a křivolakých uličkách se starými lucernami prohání soupeřící Vontové i Rychlé šípy hledající ježka v kleci a létající kolo Jana Tleskače.