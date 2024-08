VIDEO: Žebrák vypustil u metra koťata. Žena je cestou z práce všechna odkoupila

Vizážistka Dana Dovhomilja, která je zároveň členkou organizace Zachraň zvíře, se vracela z práce a viděla žebráka, jak vypouští koťata. Nezaváhala a ihned muži sdělila, že je kupuje všechny i s přepravkou.

Ten to nejprve odmítal, když ale ochránkyně zvířat vyndala z peněženky tisícikorunovou bankovku, muž bez dalších protestů souhlasil.

To už celou situaci sledovalo několik kolemjdoucích, z nichž se jich pár rozhodlo ženě pomoci. „Prosím, zavolejte mi někdo taxi, s tímhle nemůžu do metra,“ žádala nová majitelka zrzavých koťat. Další muž pak pomohl s těžkou schránkou až do vozu, kde si vizážistka vymínila vézt špinavou klec na klíně, ačkoliv řidič ji chtěl umístit do kufru auta.

„Jsem právě po náročné celodenní práci. Hned jsem ale věděla, ze je musím zachránit. Že mu je tady nenechám,“ okomentovala situaci zachránkyně.