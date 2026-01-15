Eskalátory metra se mění v past. Dopravní podnik vysvětlil, proč se náhle zasekávají

  19:20
Pražské metro bojuje s „tradičním“ zimním nepřítelem. Cestující trápí opakované výpadky jezdících schodů, které se kvůli nečistotám z ulic zastavují i několikrát během jediné jízdy. Situace je o to vážnější, že v řadě stanic neexistuje jiná alternativa než sekající se eskalátory. Dopravní podnik přiznává, že účinná obrana proti nánosům posypového materiálu prakticky neexistuje.
Dopravní podnik varuje ve stanici metra Anděl před opakující se poruchou eskalátorů (15. ledna 2026)

Dopravní podnik varuje ve stanici metra Anděl před opakující se poruchou eskalátorů (15. ledna 2026)

Na tažný řetěz připevněné stupně se pohybují dráhovém systému.
Ve stanici Staroměstská hořel eskalátor. (5. července 2025)
Nečistoty, které zachytí eskalátory, obvykle vysypou stupně v tomto místě do...
Poničený eskalátor ve stanici Muzeum.
Cestující v pražském metru v těchto dnech čelí nečekaným komplikacím a frustraci. Stačí jedna cesta a eskalátor se může i několikrát prudce zastavit, což potvrzují i přímá svědectví z terénu.

„Je to bizár, třikrát se to zastavilo během jedné jízdy,“ popsal svou zkušenost reportér iDNES.cz. Mezi lidmi na nástupištích je cítit značná nervozita, nevěřícné kroucení hlavou či šokované tváře jsou v posledních dnech běžným obrázkem. Problém je o to palčivější ve stanicích, kde zcela chybí klasické pevné schodiště a lidé jsou na funkční technice plně závislí.

Oprava podchodu na zlínském náměstí Práce pokračuje, město spustí eskalátor

„Ta situace je samozřejmě horší, podobných úrazů přibývá, ale to je specifikum zimního období,“ vysvětlila mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová.

Kromě fyzické námahy při zdolávání nehybných schodů představují náhlé zastavení i značné bezpečnostní riziko. I když mluvčí potvrdila, že zrovna ve čtvrtek konkrétní výjezd k pádu na eskalátorech nezaznamenali, obecný trend je varovný.

„Mechanické potíže se opakují každou zimu a většinou ty problémy přetrvávají až do jara kdy se posyp z ulic pomalu uklízí,“ uvedl k situaci mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy Daniel Šabík.

Právě drobné kamínky a nečistoty, které cestující na obuvi nanesou do útrob strojů, jsou hlavní příčinou záseků. Podobné potíže podle DPP hlásí většina stanic napříč sítí, velmi patrné jsou také na lince C.

Konec reklam. K eskalátorům v metru Jiřího z Poděbrad se plakáty už nevrátí

„Neexistuje žádná pomoc, jedinou cestou k nápravě je mechanická údržba, která se však musí provádět u každého stroje v různých intervalech,“ dodal Šabík.

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Pražská záchranka v úterý kvůli ledovce aktivovala tzv. neúrazový traumaplán. Rychleji pomohl prioritizovat péči pacientům. Záchranáři od rána vyjížděli ke stovce případů. I urgentní příjem FN Motol...

