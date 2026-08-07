Zaměstnanci a hosté restaurace v Praze zpacifikovali muže, který zaútočil na zákaznici

Policie incident potvrdila. Událost se stala v pátek před polednem. Redakce iDNES.cz má k dispozici několik záběrů z incidentu.
Na jednom ze záběrů je vidět skupinka lidí, jak se sklání nad jedním z mužů a buší do něj.
Muž vešel do restaurace a opaskem zaútočil na jednu ze zákaznic podniku. Praštil ji do obličeje.
Podle triček s logem restaurace se do incidentu vzápětí zapojili i zaměstnanci podniku, kteří s pomocí hostů muže zpacifikovali.
Na dalším záběru je vidět už zasahující policista a muž, na nějž se lidé z restaurace vrhli, sedí u vchodových dveří.
„Policistu, který v souvislosti s jiným případem stál vedle restaurace, přivolal muž, který viděl, že uvnitř podniku někdo napadá lidi. Policista do restaurace vběhl a viděl muže, který napadá hosty. Za pomocí donucovacích prostředků ho okamžitě zadržel, zpacifikoval a zabránil mu pokračování jeho jednání,“ řekla iDNES.cz mluvčí policie Eva Kropáčová.
Záchranáři potvrdili, že ošetřovali ženu ve věku kolem 25 let. „Utrpěla úraz hlavy, nicméně byla po celou dobu vyšetřování při vědomí, mimo ohrožení života, a na místě o ni pečovala posádka záchranářů,“ řekla Jana Poštová ze záchranky.
Agresora si policie převezla na služebnu. „Není nám neznámý,“ dodala policejní mluvčí.
Redakci iDNES.cz se následně ozvala účastnice incidentu. Měla pouze lehčí zranění a po propuštění z nemocnice ji byl uložen klidový režim.
Následně dodala, že na policii během výpovědi ji bylo řečeno, že agresor je nesvéprávný. Takže onen čin bude vyšetřován jako přestupek.
„Nepřijde mi v pořádku, aby volně po ulici chodila osoba s páskem nebo plynovou pistolí a ohrožovala s tím lidi. Příště u sebe může mít i něco horšího, jako třeba nůž,“ popisuje svůj pohled účastnice incidentu.
Dle jejích slov je nesmyslné čekat na „horší“ situaci, aby se vše začalo řešit důrazněji než podmínkou.