Americký sen majitele pivovaru. Z garáže u chalupy na Křivoklátsku pronikl do světa

V tomto roce se konala v americké Filadelfii a bývá nazývána Oscarem pivařiny nebo pivním Michelinem. Porotci zde hodnotili 8 000 vzorků více než 1 600 pivovarů z 50 zemí světa. Matuška je jediný český oceněný minipivovar.
„S tátou jsme před sedmnácti lety začínali vařit pivo v garáži u naší chalupy v Broumech a neměli jsme ani na benzin, abychom se tam z Prahy dostali. Ale nic není nemožné. Jen se nikdy nevzdat,“ říká majitel minipivovaru Adam Matuška, který navázal na práci svého otce Martina.
Vařili jsme třeba rajčatové pivo. Nebo vaříme pivo, které chutná jako thajská polévka Tom Yum.