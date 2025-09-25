Mucha Muzeum se musí od původní instituce veřejně distancovat

Autor:
  12:00
Mucha Muzeum, sídlící v pražském paláci Savarin, musí na svých webových stránkách a sociálních sítích přiznat, že není originálním muzeem, které se v Česku zabývá životem a dílem malíře Alfonse Muchy. Původní Muchovo Muzeum totiž existuje už od roku 1998 v Panské ulici, soud tak vyhověl žalobě této instituce. Instituce v paláci Savarin soudem přikázané stanovisko zatím nezveřejnilo.
Nová expozice děl Alfonse Muchy v Paláci Savarin (23. ledna 2025)

Nová expozice děl Alfonse Muchy v Paláci Savarin (23. ledna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Exekutoři zasahují v paláci Savarin, kvůli sporu o název Mucha Muzeum. (23....
Alfons Mucha a jeho pravnuk Marcus Mucha
Exekutoři zasahují v paláci Savarin, kvůli sporu o název Mucha Muzeum. (23....
Fotografie Alfonse Muchy.
18 fotografií

„Muchovo muzeum je nadále otevřeno v Kaunickém paláci v Panské ulici na adrese Panská 7, Praha 1. K přesunu Muchova muzea z Kaunického paláce ani k přesunu uměleckých děl zde vystavených do paláce Savarin nikdy nedošlo,“ píše se v úterním stanovisku Městského soudu v Praze, uvedeném v soudním usnesení, které má redakce iDNES.cz k dispozici.

Subjekt sídlící v paláci Savarin musí tato slova zveřejnit na svém webu a sociální síti Facebook a Instagram. Proti rozsudku se může do patnácti dnů odvolat, na webu ani profilech muzea se zatím prohlášení neobjevilo.

Muchovo Muzeum v Panské ulici se proti Mucha Muzeum v Savarinu vymezuje kvůli tomu, že nedaleko od jeho sídla provozuje výstavu se stejným názvem, což starší instituce považuje za krádež identity, finanční ztrátu a poškození dobrého jména.

Další dějství sporu o název Mucha Muzeum, exekutoři zasahovali v paláci Savarin

Obě strany sporu na sebe už v minulosti podaly žaloby. Naposledy u Městského soudu v Praze uspěl v polovině srpna Sebastian Pawlowski, který stojí za expozicí staršího muzea v Kaunickém paláci. Soud z jeho podnětu uložil výstavě v Savarinu povinnost zdržet se užívání ochranné známky Mucha Muzeum.

Následovalo uložení pokuty 100 tisíc korun a exekuční příkaz městského soudu, který ve věci nařídil exekuci prodejem movitých věcí. V paláci Savarin zasahoval exekutor se svými asistenty v úterý.

Podle zástupkyně Nadace Mucha Simony Kordové je ale expozice v Savarinu pro veřejnost nadále otevřená. „Zbytečná návštěva exekutorů byla pouze šikanou a divadlem pro média, ostatně exekutoři nakonec ani nebyli uvnitř muzea. Přišli si sepsat movitý majetek pro pouze případný výkon rozhodnutí v zanedbatelné částce 9 861,50 korun, což jsou jimi aktuálně vyčíslené náklady na vedení exekuce,“ uvedla Kordová.

Blízká konkurence

Podle Kordové protistrana již měsíce ignoruje mnohem rozsáhlejší předběžné opatření soudu, které Městský soud v Praze vydal v lednu, a podle dřívějšího vyjádření žalobce se má Pawlowski a jeho firmy zdržet používání různých chráněných označení pro svou expozici v Panské ulici. I toto rozhodnutí mělo být předmětem soudní exekuce.

Jenomže soud své předběžné opatření z letošního ledna proti Pawlowského firmám Copa a Muchovo muzeum 9. září na popud žalované strany zrušil.

Soud ve sporu o Muchu vyhověl žalobě původního muzea

V usnesení senát městského soudu uvedl, že v době založení Pawlowského muzea v Panské ulici Mucha Trust ochrannou známku pro výraz Muchovo muzeum a jeho odvozeniny zaregistrovanou neměl. Mucha Trust ji nechal zapsat v březnu 2008, Pawlowského muzeum je o deset let starší.

Obě znesvářená muzea od sebe dělí zhruba sto metrů a řada návštěvníků si je kvůli podobnému názvu často plete, čímž může docházet k ekonomické újmě.

27. května 2022
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nebe nad Prahou rozčísl roj burácejících stíhaček. Unikátní show zhlédly tisíce lidí

Tisícům lidí se na pražských mostech naskytl výjimečný pohled na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a devíti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován...

Dozimetr u soudu: Redl pouze přečetl prohlášení, přiznal drogy, ale korupci ne

U Obvodního soudu pro Prahu 9 začalo hlavní líčení v kauze Dozimetr. Stanula před ním skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

OBRAZEM: Nádhera ze vzduchu. Piloti Red Arrows ukázali fotky z letu nad Prahou

Nad Prahou ve čtvrtek proletěly letouny legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows, které předvedly show s barvenými kouřovými efekty. Unikátní podívanou z centra metropole sledovaly tisíce...

Jako by to vytvořila AI. Houbaři v Brdech udivili gigantickým košem

Celý den chodila o uplynulém víkendu sedmičlenná skupina houbařů po lese v Brdech nedaleko Hostomic a sbírala hřiby, klouzky či ryzce do obřího koše o objemu téměř jednoho kubíku. Amatérský mykolog a...

Budík ve čtyři a pak na Hrad. Češi obdivují korunovační klenoty, fronty jsou kratší

Vystavené korunovační klenoty může opět obdivovat široká veřejnost. Někteří čekali ve frontě na Hradě od brzkých ranních hodin, neodradily je již poměrně nízké zářijové teploty ani mrholení. Jedna ze...

Vltavská filharmonie by měla vzniknout co nejdřív, říká lídr STAN Dvořák

Kandidátku hnutí STAN v hlavním městě vede politický nováček Karel Dvořák, náměstek na ministerstvu spravedlnosti. Na Starosty opět dopadá stín korupční kauzy Dozimetr, která se v pondělí po letech...

25. září 2025  8:19

Pohárová ostuda Olomouce, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta dala pět gólů

Šok ve fotbalovém poháru: obhájce trofeje Sigma Olomouc vypadla s týmem ze čtvrté nejvyšší soutěže. V třetím kole podlehla 2:3 Novým Sadům, klubu z olomoucké čtvrtě. Vypadly také prvoligové Teplice,...

24. září 2025  15:22,  aktualizováno  20:48

Libeňský most se nesmí zbourat, potvrdil Mlsna. Projekt na postavení repliky zastaven

Pražská Technická správa komunikací (TSK) nesmí zbourat historický Libeňský most a postavit jeho repliku. Předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna (ÚOHS) potvrdil původní rozhodnutí svých úředníků,...

24. září 2025  18:51

Zrcadlová kaple Klementina představuje vzácné rukopisy Kosmovy kroniky

Odhalit tajemství Kroniky Čechů učeného děkana svatovítské kapituly Kosmy lze nyní v Zrcadlové kapli v areálu Klementina. Od čtvrtka 25. září zde totiž začíná výstava s názvem Nejstarší rukopisy....

24. září 2025  18:39

Na Mělnicku se převrátila cisterna s vysoce hořlavou látkou

Silnici mezi Veltrusy a Zlosyní na Mělnicku ve středu dopoledne na mnoho hodin uzavřela nehoda cisterny s látkou pro výrobu plastů. Nikdo se nezranil. Cisterna převážela hořlavý styren, látku...

24. září 2025  14:09,  aktualizováno  16:20

Výhrůžky s acetonem byly vydíráním, ne pokusem o vraždu, řekl soud. Trest platí

Marek Ferst z Poděbrad spáchal vydírání, nikoliv pokus o plánovanou a zvlášť trýznivou vraždu tří lidí upálením. S tímto závěrem se ve středu ztotožnil Vrchní soud v Praze, když zamítl odvolání...

24. září 2025  15:12

Půjdu se zbraní na úřad vlády, hrozil majitel samopalu. U soudu to bagatelizuje

Okresní soud pro Prahu-východ se ve středu začal zabývat případem Pavla Matějného. Muž podle obžaloby vloni na sociálních sítích vyhrožoval, že se přidá k únorovému protestu zemědělců v Praze a se...

24. září 2025  14:19

Firma z Dozimetru pracovala pro magistrát Prahy. Radní Mazur přebíral ocenění

Někdejší předseda představenstva softwarové firmy Uniprog Solutions stojí před soudem kvůli tomu, že dle vyšetřovacího spisu Dozimetru údajně poskytl skupině kolem podnikatele Michala Redla úplatek...

24. září 2025  14:15

Pražský okruh nemusí vést v polích tunelem, míní lídr Pirátů Hřib

Šéfem Pirátů se po Ivanu Bartošovi pro následující volební období stal Zdeněk Hřib. Muž, který je zároveň pražským náměstkem pro dopravu, prosazuje vytvoření akceleračních zón pro zrychlení výstavby,...

24. září 2025  14:10

Zbraň jsem našel náhodou, tvrdil muž. Za postřelení soka před barem dostal devět let

Roberta Kulenu, který po hromadné rvačce před barem v centru Prahy postřelil jednoho z hostů, poslal soud do vězení na devět let. Muže uznal vinným z pokusu o vraždu, dále z výtržnictví, nedovoleného...

24. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Piráti tlačili na dozorčí radu Pražských služeb. Členové odmítli účast na jednání

Předvolební tlak Pirátů na získání vlivu v městské firmě Pražské služby se stupňuje. Piráti v dopise koaličním partnerům a členům dozorčí rady společnosti požadovali, aby jejich nominanti hlasovali...

24. září 2025  12:48

Chceme být rozhodující silou v příští vládě, říká středočeský lídr STAN Rakušan

Starosta, náměstek hejtmanky, poslanec, ministr vnitra. Takto by se dala stručně shrnout dosavadní politická kariéra předsedy hnutí STAN Víta Rakušana. Bývalý dlouholetý šéf kolínské radnice se teď...

24. září 2025  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.