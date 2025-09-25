„Muchovo muzeum je nadále otevřeno v Kaunickém paláci v Panské ulici na adrese Panská 7, Praha 1. K přesunu Muchova muzea z Kaunického paláce ani k přesunu uměleckých děl zde vystavených do paláce Savarin nikdy nedošlo,“ píše se v úterním stanovisku Městského soudu v Praze, uvedeném v soudním usnesení, které má redakce iDNES.cz k dispozici.
Subjekt sídlící v paláci Savarin musí tato slova zveřejnit na svém webu a sociální síti Facebook a Instagram. Proti rozsudku se může do patnácti dnů odvolat, na webu ani profilech muzea se zatím prohlášení neobjevilo.
Muchovo Muzeum v Panské ulici se proti Mucha Muzeum v Savarinu vymezuje kvůli tomu, že nedaleko od jeho sídla provozuje výstavu se stejným názvem, což starší instituce považuje za krádež identity, finanční ztrátu a poškození dobrého jména.
Obě strany sporu na sebe už v minulosti podaly žaloby. Naposledy u Městského soudu v Praze uspěl v polovině srpna Sebastian Pawlowski, který stojí za expozicí staršího muzea v Kaunickém paláci. Soud z jeho podnětu uložil výstavě v Savarinu povinnost zdržet se užívání ochranné známky Mucha Muzeum.
Následovalo uložení pokuty 100 tisíc korun a exekuční příkaz městského soudu, který ve věci nařídil exekuci prodejem movitých věcí. V paláci Savarin zasahoval exekutor se svými asistenty v úterý.
Podle zástupkyně Nadace Mucha Simony Kordové je ale expozice v Savarinu pro veřejnost nadále otevřená. „Zbytečná návštěva exekutorů byla pouze šikanou a divadlem pro média, ostatně exekutoři nakonec ani nebyli uvnitř muzea. Přišli si sepsat movitý majetek pro pouze případný výkon rozhodnutí v zanedbatelné částce 9 861,50 korun, což jsou jimi aktuálně vyčíslené náklady na vedení exekuce,“ uvedla Kordová.
Blízká konkurence
Podle Kordové protistrana již měsíce ignoruje mnohem rozsáhlejší předběžné opatření soudu, které Městský soud v Praze vydal v lednu, a podle dřívějšího vyjádření žalobce se má Pawlowski a jeho firmy zdržet používání různých chráněných označení pro svou expozici v Panské ulici. I toto rozhodnutí mělo být předmětem soudní exekuce.
Jenomže soud své předběžné opatření z letošního ledna proti Pawlowského firmám Copa a Muchovo muzeum 9. září na popud žalované strany zrušil.
V usnesení senát městského soudu uvedl, že v době založení Pawlowského muzea v Panské ulici Mucha Trust ochrannou známku pro výraz Muchovo muzeum a jeho odvozeniny zaregistrovanou neměl. Mucha Trust ji nechal zapsat v březnu 2008, Pawlowského muzeum je o deset let starší.
Obě znesvářená muzea od sebe dělí zhruba sto metrů a řada návštěvníků si je kvůli podobnému názvu často plete, čímž může docházet k ekonomické újmě.
27. května 2022