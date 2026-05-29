Muchova muzea se přou o originalitu děl, vydražená busta je podle vnučky kopie

Autor:
  8:51
Podle Muchova muzea v Praze vystavuje Mucha Foundation Art Museum v paláci Savarin vedle originálních děl i fotokopie a repliky. Vnučka slavného malíře Jarmila Mucha-Plocková navíc tvrdí, že busta La Nature prodaná na konci minulého roku není prací jejího dědečka.
Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci...

Rekonstrukce paláce Savarin od Kiliána Ignáce Dientzenhofera začala na konci roku 2021 a skončila v září. (5. listopadu 2024) | foto: Společnost Crestyl

Dlouhodobý spor mezi rodinnými příslušníky Alfonse Muchy a podnikatele Sebastiana Pawlowského má další pokračování. Podle mnohých ve spojení s výroky a aktivitami s výstavou Mucha Foundation Art Museum.

Mucha Foundation Art Museum se ještě před půl rokem jmenovalo Mucha Muzeum. Přejmenovalo se kvůli sporu se starším muzeem, které vzniklo už v roce 1998 v Panské ulici a označuje expozici z jiných sbírek názvem Mucha museum.

Mucha Foundation Art Museum otevřelo teprve minulý rok v březnu a užívalo velmi podobný název i slogan o „jediném oficiálním muzeu Alfonse Muchy“.

Po soudním sporu se muselo Mucha muzeum přejmenovat na Mucha Foundation Art Museum.

To by mělo podle vyjádření Muchova muzea vystavovat vedle originálních děl Alfonse Muchy i velké množství neoznačených digitálních fotokopií a reprodukcí známého malíře. Těmito činy výstava podle něj nejenže klame veřejnost, ale závažně porušuje mezinárodní muzeologické standardy a za přímé klamání milovníků umění, turistů i české veřejnosti.

„Důvěra veřejnosti je základem každé kulturní instituce. Pokud návštěvníci platí vstupné, aby viděli mistrovská díla Alfonse Muchy, zaslouží si absolutní transparentnost. Vystavování digitálních fotokopií vedle originálů bez jednoznačného označení porušuje Etický kodex Mezinárodní rady muzeí (ICOM),“ uvedl ředitel Muchova muzea v Panské ulici Sebastian Pawlowski.

Muchovo muzeum v Panské ulici tvrdí, že striktně garantuje, že každá litografie, olejomalba, skica v jeho prostorách je historickým originálem.

Webové stránky Mucha Foundation Art Museum uvádějí, že muzeum je „Jediné oficiální muzeum věnované umělci Alfonsi Muchovi, schválené Nadací Mucha a podporované jeho rodinou“.

Ovšem menším textem v rohu stránky stojí: „Původní Muchovo muzeum je nadále otevřeno v Kounickém paláci v Panské ulici. K přesunu Muchova muzea z Kounického paláce ani k přesunu uměleckých děl zde vystavených do paláce Savarin nikdy nedošlo.“

Ovšem poté, co část dědiců Alfonse Muchy otevřela v Savarinu vlastní expozici, zahájil Pawlowski zhruba šedesát sporů.

Kauza La Nature

Do kauzy nyní vstoupilo prohlášení Muchovy vnučky. Ta se distancuje od tvrzení, že busta La Nature vydražená v listopadu minulého roku vznikla pod rukama jejího dědečka.

Celé to podtrhuje svými znalostmi a zkušenostmi z výtvarného oboru a znalostmi děl svého dědečka. Vydražené dílo se podle ní svou kvalitou úplně vymyká.

Busta údajně prošla rukama Karla Srpa, který měl dílo opatřit odborným posudkem. Pro Jarmilu Muchu-Plockovou je zklamáním, že dílo bylo i přes odborný posudek nadále spojováno s Alfonsem Muchou. Ovšem varovným signálem bylo, že kladný posudek připojila i Foundation Mucha.

„Ta již 35 let disponuje veškerou uměleckou pozůstalostí autora a je logicky vnímána jako důvěryhodná instituce, arbitr a ochránce odkazu umělce. Předpokládá se tudíž, že disponuje i zodpovědným a erudovaným znalcem Muchova díla,“ komentuje posudky Mucha-Plocková ve svém prohlášení.

Busta by neměla být ani dobovou kopií. Těch bylo doposud známo jen sedm. Všechny nesahají kvalitativně tak nízko. V době secese bylo umělecké řemeslo na vysoké úrovni, které se vyznačovalo vysokou precizností.

Vnučka Jarmila Mucha-Plocková doporučuje majiteli vydražené busty, aby vyhledal dražitele a vyžádal si nové osvědčení autorství díla.

Muchova muzea se přou o originalitu děl, vydražená busta je podle vnučky kopie



Podle Muchova muzea v Praze vystavuje Mucha Foundation Art Museum v paláci Savarin vedle originálních děl i fotokopie a repliky. Vnučka slavného malíře Jarmila Mucha-Plocková navíc tvrdí, že busta La...

