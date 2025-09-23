Městský soud již před dvěma měsíci rozhodl, že nová expozice parazituje na již existujícím muzeu. Mucha Muzeum však doposud odmítá respektovat předběžné opatření soudu. Původní Mucha Museum tak nadále čelí ztrátám na zisku i poškození dobrého jména, což přimělo soud aby nařídil zásah exekutorů.
Podle exekučního příkazu Městského soudu v Praze, který má redakce iDNES.cz k dispozici, je ve věci nařízena exekuce prodejem movitých věcí. Exekutoři v paláci Savarin zajišťují i umělecká díla.
Vyjádření obou stran sporu redakce iDNES.cz zjišťuje.
Soud už v červnu rozhodl, že firma Mucha Muzeum Prague s.r.o., která provozuje výstavu v paláci Savarin, musí změnit označení tak, aby v něm nebyla slova „Mucha“ a „muzeum“ v jakékoli kombinaci.
|
Soud ve sporu o Muchu vyhověl žalobě původního muzea
Svým názvem totiž parazituje na již existujícím muzeu v Panské ulici, které provozuje společnost Muchovo muzeum, s.r.o. Řada návštěvníků si kvůli podobnému názvu a blízké lokaci, muzea od sebe dělí zhruba sto metrů, výstavy často pletou, a může tak docházet k ekonomické újmě.
Soudkyně Jana Přibylová v usnesení z června uvedla, že žalovaná strana využívá dobrou pověst konkurenta a zneužívá výsledky jeho dlouholeté práce, což naplňuje skutkovou podstatu nekalé soutěže.
Firma se bránila licencí získanou od nadace Mucha Trust, soud však námitku odmítl s tím, že i chráněná značka může být zneužita, pokud dochází k parazitování a záměně.