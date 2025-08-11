Epopej zůstane v Moravském Krumlově dalších pět let, radní prodlouží smlouvu

  17:22aktualizováno  17:44
Hlavní město prodlouží smlouvu s Moravským Krumlovem o zapůjčení 20 velkoformátových děl malíře Alfonse Muchy Slovanská epopej o pět let. V pondělí o tom rozhodli pražští radní na základě dohody s Johnem Muchou, Marcusem Jamesem Muchou a Nadací Mucha. Cyklus tak bude na moravskokrumlovském zámku k vidění do roku 2031. Nynější smlouva vyprší 20. května 2026.
Výstava Slovanské epopeje Alfonse Muchy je k vidění na zámku v Moravském...

Výstava Slovanské epopeje Alfonse Muchy je k vidění na zámku v Moravském Krumlově na Znojemsku. (28. července 2021) | foto: ČTK

Výstava Slovanské epopeje Alfonse Muchy je k vidění na zámku v Moravském...
Inspekce z Galerie hlavního města Prahy v Moravském Krumlově posvětila zápůjčku...
Inspekce z Galerie hlavního města Prahy v Moravském Krumlově posvětila zápůjčku...
Originál jednoho z obrazů Muchovy Slovanské epopeje
Podle dokumentu, který v pondělí schválila rada, se umístění obrazů v Moravském Krumlově osvědčilo.

„Technické podmínky uvedené ve stávající smlouvě a veškeré parametry ICOM (Mezinárodní rada muzeí – pozn. red.) jsou průběžně dodržovány a pravidelné kontroly ze strany půjčitele – Galerie hlavního města Prahy – potvrzují dodržování všech standard spojených s expozicí národní kulturní památky,“ stojí v důvodové zprávě materiálu.

Cyklus Slovanská epopej tvoří 20 velkých pláten, která maloval Mucha od roku 1910 celkem 18 let. Po dokončení dílo daroval Praze s podmínkou, že mu vybuduje důstojné výstavní prostory, termín však nestanovil. Trvalé prostory pro vystavení velkolepé Slovanské epopeje se v metropoli hledají od začátku minulého století.

Nový prostor, staré vášně a spory. V Savarinu otevře muzeum Alfonse Muchy

V 50. letech minulého století byl cyklus umístěn na zámek do Moravského Krumlova. Návštěvnost zámku po vystavení díla vzrostla podle zprávy zhruba dvojnásobně, jen loni tam zavítalo přibližně 33 tisíc lidí.

V roce 2001 Praha schválila záměr umístit epopej na pražském Výstavišti. K tomu však nedošlo. O devět let později pražští radní rozhodli, že se cyklus přestěhuje do Veletržního paláce. Rada to zdůvodnila špatným stavem zámku a na stěhování a vytvoření expozice uvolnila 25 milionů korun.

O několik týdnů později Muchova rodina požádala soud o vydání předběžného opatření, jímž chtěla zabránit stěhování do Veletržního paláce. Od té doby trvají spory o její umístění a vlastnictví.

Praha může jednat o Slovanské epopeji v Savarinu. Soud zrušil předběžné opatření

Cyklus byl ve Veletržním paláci nakonec vystaven od roku 2012 do roku 2017. O čtyři roky později se vrátil zpět do Moravského Krumlova. Zatímco malířův příbuzný John Mucha v roce 2023 po dohodě s magistrátem žalobu po letech stáhl, druhá dědička Jarmila Mucha Plocková podala vlastní žalobu na určení vlastníka. Podle ní je dohoda s Johnem Muchou pro město nevýhodná a zejména neřeší definitivně otázku vlastnictví epopeje.

3. ledna 2019
11. srpna 2025  17:22,  aktualizováno  17:44

