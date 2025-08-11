Epopej zůstane v Moravském Krumlově dalších pět let, radní prodlouží smlouvu

Podle dokumentu, který v pondělí schválila rada, se umístění obrazů v Moravském Krumlově osvědčilo.
„Technické podmínky uvedené ve stávající smlouvě a veškeré parametry ICOM (Mezinárodní rada muzeí – pozn. red.) jsou průběžně dodržovány a pravidelné kontroly ze strany půjčitele – Galerie hlavního města Prahy – potvrzují dodržování všech standard spojených s expozicí národní kulturní památky,“ stojí v důvodové zprávě materiálu.
Cyklus Slovanská epopej tvoří 20 velkých pláten, která maloval Mucha od roku 1910 celkem 18 let. Po dokončení dílo daroval Praze s podmínkou, že mu vybuduje důstojné výstavní prostory, termín však nestanovil. Trvalé prostory pro vystavení velkolepé Slovanské epopeje se v metropoli hledají od začátku minulého století.
V 50. letech minulého století byl cyklus umístěn na zámek do Moravského Krumlova. Návštěvnost zámku po vystavení díla vzrostla podle zprávy zhruba dvojnásobně, jen loni tam zavítalo přibližně 33 tisíc lidí.
V roce 2001 Praha schválila záměr umístit epopej na pražském Výstavišti. K tomu však nedošlo. O devět let později pražští radní rozhodli, že se cyklus přestěhuje do Veletržního paláce. Rada to zdůvodnila špatným stavem zámku a na stěhování a vytvoření expozice uvolnila 25 milionů korun.
O několik týdnů později Muchova rodina požádala soud o vydání předběžného opatření, jímž chtěla zabránit stěhování do Veletržního paláce. Od té doby trvají spory o její umístění a vlastnictví.
Cyklus byl ve Veletržním paláci nakonec vystaven od roku 2012 do roku 2017. O čtyři roky později se vrátil zpět do Moravského Krumlova. Zatímco malířův příbuzný John Mucha v roce 2023 po dohodě s magistrátem žalobu po letech stáhl, druhá dědička Jarmila Mucha Plocková podala vlastní žalobu na určení vlastníka. Podle ní je dohoda s Johnem Muchou pro město nevýhodná a zejména neřeší definitivně otázku vlastnictví epopeje.
