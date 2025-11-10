Jsme deštník proti pirátským nesmyslům. SPOLU má v Praze smysl, říká Udženija

Šéfka pražské ODS. Náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija nahradila napředsednickém křesle pražské buňky ODS poslance Marka Bendu.

Adam Hejduk
  20:00
Pražská ODS má novou šéfku. Poslance Marka Bendu na předsednickém křesle nahradila náměstkyně primátora pro bydlení, zdravotnictví a sociální oblast Alexandra Udženija. Stranu čekají velké změny i celostátně, v lednu se uskuteční kongres, ze kterého vzejde nové vedení. „První místopředseda ODS by měl být z Prahy,“ míní.

Proč jste se chtěla stát předsedkyní pražské ODS?
Prvotní impulz byla podpora naší členské základny. Zároveň jsem v posledních měsících vedla řadu rozhovorů s Markem Bendou o tom, co bude po volbách do Poslanecké sněmovny.

A co z nich pro vás vyplynulo? Chcete navazovat, nebo naopak něco radikálního v pražské buňce měnit?
Vymezovat se proti němu určitě nijak nechci. Nahlíženo optikou Prahy byl Marek úspěšný předseda. Ve všech volbách, které se za jeho funkčního období uskutečnily, jsme tady dopadli velmi dobře. V komunálních volbách jsme dokonce posílili na radnicích.

Obecně panuje přesvědčení, že se v bohatém hlavním městě máme dobře a nic nepotřebujeme. Ale opak je často pravdou.

