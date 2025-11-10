Proč jste se chtěla stát předsedkyní pražské ODS?
Prvotní impulz byla podpora naší členské základny. Zároveň jsem v posledních měsících vedla řadu rozhovorů s Markem Bendou o tom, co bude po volbách do Poslanecké sněmovny.
A co z nich pro vás vyplynulo? Chcete navazovat, nebo naopak něco radikálního v pražské buňce měnit?
Vymezovat se proti němu určitě nijak nechci. Nahlíženo optikou Prahy byl Marek úspěšný předseda. Ve všech volbách, které se za jeho funkčního období uskutečnily, jsme tady dopadli velmi dobře. V komunálních volbách jsme dokonce posílili na radnicích.
Obecně panuje přesvědčení, že se v bohatém hlavním městě máme dobře a nic nepotřebujeme. Ale opak je často pravdou.