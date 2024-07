Po útoku na nemocnici v Kyjevě aktivisté polili ruskou ambasádu v Praze kečupem

Incident se odehrál v pondělí u vchodu do ruské ambasády v ulici Ukrajinských hrdinů na Praze 6, kde dvojice demonstrantů potřísnila kečupem plot i s vitrínou.

„Během včerejšího dne byla znečištěna výloha ruské ambasády červenou tekutinou, pravděpodobně se jednalo o kečup. Zadržené osoby, osmatřicetiletá žena i čtyřiadvacetiletý muž, se k činu záhy přiznaly,“ uvedla v úterý policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Aktérům podle mluvčí policie hrozí pokuta ve výši několika desítek tisíc korun. Jsou podezřelí z přestupku proti veřejnému znečištění a majetku.

Na videu, které zveřejnili, je vidět jak muž se ženou nesou červené kbelíky plné tekutiny pražskými ulicemi a rozmlouvají o policejní hlídce, jež stála před budovou ambasády.

„Zkusíme to, když nás nechytí, tak nás nechytí,“ říkala aktivistka. Nehledě na to, i tak se aktéři rozhodli polít kečupem pozemek ruského velvyslanectví. Ihned na to je policie zadržela.

„Motivací byl ranní útok (8. července) ruských teroristů na dětskou nemocnici a další civilní infrastrukturu,“ konstatoval vlastník účtu, na němž bylo zveřejněno video s popiskem „Donáška kečupu pro teroristy...“.

Podobný čin se odehrál před dvěma lety dvakrát, i tehdy bylo ruské velvyslanectví polité červenou barvou, která měla symbolizovat prolitou krev ukrajinských vojáků a civilistů. V obou případech šlo o protest proti ruské agresi na ukrajinském území.