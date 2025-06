„Kolem devíti ráno jsem se vzbudil do hlasitého rachocení motorové pily. Naproti mému bytu dělníci káceli sedmdesátiletý javor. Moje babička, které je ještě o dvacet let více, bez hlásky hleděla z okna. Pro nás oba to byla emotivní situace,“ vypráví pro iDNES.cz obyvatel Prahy 6 Vojtěch Cuřín.

„Přešel jsem silnici a v pantoflích vylezl na zbývající pahýl kmene. Dělníci museli přestat pracovat. Řežba mi přišla nefér, protože se jednalo o krásný strom. V takových případech bychom se měli snažit o záchranu,“ objasňuje motivaci svého jednání s tím, že chtěl znát důvody zákroku.

Na místo po chvíli dorazili zástupci úřadu městské části i policisté. „Muže jsme vyzvali ke slezení ze stromu, načež uposlechl. Nedostal tedy pokutu a situace se vyřešila domluvou,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

Jak vysvětlil radní pro životní prostředí Prahy 6 Petr Palacký, dělníci měli na místě pokácet celkem tři stromy. Podle odborných posudků byly všechny v havarijním stavu a tedy nebezpečné.

„Obyvatele oblastí, ve kterých stromy kácíme, se snažíme vždy dopředu informovat. Výjimečně se to nepodaří. Tady se jednalo o ojedinělý případ,“ objasnil radní pro iDNES.cz.

Zástupci úřadu se s Cuřínem nakonec domluvili, že dělníci kmen starého javoru dokácí a na dalších dvou stromech prozatím provedou jen menší úpravy.

Dva měsíce po události, která se stala 27. března, tak dva zbývající stromy zůstávají na místě. Nachází se hned vedle frekventované Střešovické ulice, kde vede i tramvajová trať.

O jejich dalším osudu rozhodne správní řízení. Pokud bude závěr stejný jako u předchozích odborných posudků, pokácí se podle Palackého letos na podzim.