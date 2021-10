Vědci zvou na povrch exoplanet nebo na československou družici Magion

Týden Akademie věd Dotkni se (exo)planet. Výstava v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v libeňské Dolejškově ulici je plánována do 30. listopadu.

Dům U Tří červených růží – exkurze do historie (nejen) Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Na prohlídku lze vyrazit do historického objektu domu ve Vlašské ulici, v němž od roku 1990 sdílí Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. Návštěvy jsou možné od 1. do 5. listopadu od 13 hodin.

Supervulkány – Nevyhnutelná hrozba? Online přednášku o fascinujícím světě vulkánů nabízí Geofyzikální ústav Akademie věd ČR 1. listopadu od 18 hodin. Kompletní program lze nalézt na webu www.tydenavcr.cz.