Objízdná trasa vede přes Zvoli a Vrané nad Vltavou a znamená pro řidiče zdržení několik desítek minut.
Situaci vyřeší až obchvat obce
Práce za přibližně 350 milionů korun začaly v březnu a původně měly trvat do konce listopadu. Komplikace se sanacemi skalních masivů a podložím opěrných zdí, které silnici lemují, ale termín opětovného zprovoznění posouvají až na závěr roku.
Lidem z Dolních Břežan a okolí navíc nyní komplikuje situaci zhruba měsíční rekonstrukce povrchů komunikace v Pražské ulici, která je důležitou spojnicí k nájezdům a sjezdům okruhu. Silničáři zde musí po upozornění hygieniků položit nový nízkohlukový koberec.
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„Současný stav není ideální, přes Dolní Břežany projíždí hodně vozidel z okolních obcí, ale obě silnice bylo potřeba opravit. V Břežanském údolí například kvůli riziku sesuvů. Změna povrchů na nízkohlučné v Pražské ulici, kde byly překračovány hlukové limity, byly zase podmínkou k tomu, aby nedošlo k uzavření jejího napojení na Libušskou ulici a Pražský okruh. Dopravní situaci v Dolních Břežanech ale kompletně vyřeší až realizace dlouhodobě plánovaného obchvatu obce,“ řekla MF DNES místostarostka Jana De Merlier (Rozkvět).
Jak uvedl krajský radní pro silniční dopravu Josef Pátek (ODS), rekonstrukce komunikace v Břežanském údolí je jednou z největších letošních středočeských investic do obnovy silniční sítě.
„Představuje sanaci skal, stavbu opěrných zdí a následně položení nových povrchů. Tato silnice je specifická. Prochází hlubokým údolím, kde ji na jedné straně lemují skály, které je nutné z bezpečnostních důvodů zajistit, a z druhé strany potok. Je proto od něj nutné vozovku oddělit opěrnými zdmi. Je také náročné koordinovat v úzkém profilu pohyb těžké stavební techniky,“ konstatoval radní s tím, že zmíněné vícepráce mohou vysoutěženou cenu zvýšit.
O kolik, zatím nemá Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) jako zadavatel stavby vyčísleno.
Léto bude plné uzavírek
Na prázdninové měsíce chystá KSÚS ve středních Čechách desítky dalších oprav s nepopulárními omezeními a zákazy. Mezi ty nejzásadnější patří rekonstrukce bezmála tříkilometrového úseku silnice druhé třídy, která spojuje Lety, Dobřichovice a Černošice s pražským Radotínem, a s tím spojená stavba nové okružní křižovatky v Dobřichovicích.
Práce za 114 milionů korun tu skončí na podzim. Zhotovitel je rozdělil na sedm etap, aby komunikace nebyla uzavřená v celé délce současně, a byl tak zajištěn provoz alespoň v části obydlených částí jmenovaných měst a obcí.
„Přes prázdniny budeme pracovat i na úsecích mezi Louňovicemi a Kamberkem nebo mezi Souticemi a Kutnou Horou, což je spojnice města s dálnicí D1. Děláme i na průtazích Přezletic, Buštěhradu, Sulic, Želivce a Kamenice,“ informoval mluvčí KSÚS Josef Holek.
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Pokračují také stavby mostů přes dálnici D11 u Jiren nebo oprava mostu s místní komunikací do Čelechovic přes dálnici D6 u Nového Strašecí.
„První červencový den uzavřeme provoz na mostu přes dálnici D4 u Jíloviště. Starý zdemolujeme a vyroste tu místo něj zcela nový. Práce tady skončí až příští rok. Uzavřen je a bude i most v Levíně na komunikaci mezi Královým Dvorem a Zdicemi. Tady skončíme v září,“ sdělil mluvčí.
Práce budou o prázdninách pokračovat i na stavbě kruhového objezdu na křižovatce Říčanské a Wolkerovy ulice v Říčanech. Začátkem července odstartuje velká oprava silnice mezi Čisovicemi a Bojovem, která bude po zimní přestávce pokračovat i příští rok.
Celé prázdniny bude rovněž uzavřená silnice spojující Libomyšl a Radouč nebo Kozohorská ulice v Novém Kníně. Práce budou pokračovat i na řadě dalších míst.