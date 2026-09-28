Není přitom jediná, kdo v hlavním městě k AI (umělé inteligenci, pozn. red.) přistupuje s nadšením a aktivně ji v práci využívá. Podle průzkumu personální agentury Předvýběr se pražští zaměstnanci umělé inteligence bojí daleko méně než v jiných regionech. Přispívá k tomu i to, že pražští zaměstnavatelé daleko více podporují školení.
Zároveň je v Praze mnohem více lidí přesvědčených, že aktivní používání umělé inteligence povede k tomu, že se jim zkrátí pracovní týden. Jako největší přínos AI nejen v metropoli, ale po celém Česku lidé uvádějí, že především usnadňuje rutinní práce a administrativu.
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Pražané si také více myslí, že jim AI urychlí práci a bude sloužit jen jako pomocník, kterého budou lidé ovládat. To potvrzují i data Sociologického ústavu Akademie věd ČR (SOÚ AV).
„V našich datech se potvrzuje, že Pražané takto uvažují. Nelze říct, že by byli nějak výrazně specifičtí. Spíše se jedná o kombinaci vyššího vzdělání a toho, že obyvatelé Prahy umělou inteligenci více používají,“ vysvětluje sociolog Matouš Pilnáček ze SOÚ AV.
Pražané jsou AI otevření
Lépe se přizpůsobí
Pražští zaměstnanci se tak podle Pilnáčka díky této průpravě dokážou lépe přizpůsobit neustále se vyvíjející technologii.
„S umělou inteligencí mají reálnou zkušenost, a tím pádem mají i menší strach, že kvůli AI přijdou o práci,“ doplňuje Pilnáček. To si podle odborníků nejvíce myslí lidé, kteří pracují v oborech, kde je potřeba lidský faktor – například učitelé či lékaři. Přijít o práci mohou naopak pracovníci na méně kvalifikovaných, fyzicky náročných a hůře placených místech.
„Do budoucna je možné, že se v těchto oborech budou rušit pracovní pozice v řádu desítek až nižších stovek tisíc,“ uvádí viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.
To však podle jeho slov nutně nemusí vést k tomu, že tito lidé masově přijdou o práci. „Půjde o to dodat jim jen nové znalosti a kompetence. Z dělníka se může po odborném školení stát například obchodní zástupce,“ vysvětluje Špicar.
Zaměstnanci nemají podporu
Ačkoli v metropoli firmy i úřady školení a využívání umělé inteligence spíše podporují, v jiných regionech může být příprava zaměstnanců na práci s AI komplikovanější.
„V Praze se oproti zbytku Česka zaměstnavatelé více snaží své pracovníky vzdělávat v používání AI,“ uvádí ředitel personální agentury Předvýběr František Boudný. Podle něj zhruba pětina pracujících lidí v Česku nemá, co se týče učení se s AI, žádnou firemní podporu.
„Pokud mají zájem se s ní naučit, tak to musí dělat ve svém volném čase,“ přibližuje Boudný. Umělá inteligence přitom bude podle expertů do budoucna hrát na pracovním trhu čím dál větší roli.
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„AI prostupuje všemi oblastmi podnikání, ve výrobě se využívá pro prediktivní údržbu strojů (předvídání selhání zařízení ještě předtím, než nastanou, pozn. red.), optimalizaci procesů nebo řízení dodavatelských řetězců,“ říká generální ředitelka personální agentury ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová.
V Praze AI usnadňuje i práci úředníků na radnicích. Například odbor dopravy v Praze 8 využívá virtuálního asistenta a dalšího mají i na stavebním úřadě. V podstatě tam zastupují úředníky, když nejsou v práci. Umělou inteligenci využívá i Praha 10, kde chatovací robot odpovídá na dotazy občanů a slouží i k rychlejšímu hledání informací.
Češi se obávají rozvoje AI
Osvojit si novou technologii brání třeba to, že se téměř devět z deseti Čechů současného rozvoje umělé inteligence alespoň částečně obává.
„Jedná se o velmi dynamicky vyvíjející se situaci, a postoje obyvatel se tak mohou v průběhu času významně měnit,“ soudí Pilnáček.
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Jako nejčastější rizika používání AI Češi uvádějí oslabení kritického myšlení, zlenivění a závislost na těchto technologiích. Nejsnadněji si umělou inteligenci osvojuje mladší generace.
Podle dat Českého statistického úřadu loni pro tvorbu obsahu užívala AI třetina lidí nad 16 let. „Jednalo se například o generování textu, obrázků či vyhledávání informací,“ popisuje Lenka Weichetová z odboru statistik rozvoje ČSÚ.