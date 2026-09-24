Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Agresor v Klánovickém lese napadl běžce. Plivl na něj a přetáhl ho větví, atlet skončil v nemocnici

Autor:
  11:55
Policie pátrá po neznámém muži, který před týdnem v Klánovickém lese napadl běžce. Zaútočil na něj bezdůvodně a způsobil mu vážná zranění. Policie zveřejnila identikit agresora a žádá veřejnost o pomoc.

Incident se stal 17. září ve večerních hodinách. Při incidentu běžec utrpěl zranění, která si vyžádala lékařské ošetření a následnou pracovní neschopnost.

V souvislosti s případem pátráme po muži zachyceném na identikitu. Podle poškozeného se jedná o muže bílé pleti, přibližně 190 centimetrů vysokého, ve věku okolo 30 let. Má černé vlasy delší na krk a v době incidentu měl na sobě černé tričko a džíny. Hovořil česky bez výrazného přízvuku.
Kriminalisté z Prahy III se zabývají případem napadení, ke kterému došlo ve čtvrtek 17. září 2026 ve večerních hodinách v prostoru Klánovického lesa v Praze 9. Při incidentu utrpěl běžec zranění, která si vyžádala lékařské ošetření a následnou pracovní neschopnost.
Kriminalisté z Prahy III se zabývají případem napadení, ke kterému došlo ve čtvrtek 17. září 2026 ve večerních hodinách v prostoru Klánovického lesa v Praze 9. Při incidentu utrpěl běžec zranění, která si vyžádala lékařské ošetření a následnou pracovní neschopnost.
Kriminalisté z Prahy III se zabývají případem napadení, ke kterému došlo ve čtvrtek 17. září 2026 ve večerních hodinách v prostoru Klánovického lesa v Praze 9. Při incidentu utrpěl běžec zranění, která si vyžádala lékařské ošetření a následnou pracovní neschopnost.
5 fotografií

Atlet se podle policejního mluvčího Jana Daňka vydal na pravidelný výběh. Oslovil ho ale neznámý muž, který na něj plivl. Když se běžec zeptal, proč to udělal, vzal útočník ze země klacek nebo větev a opakovaně ho napadl.

Kriminalisté z Prahy III se zabývají případem napadení, ke kterému došlo ve čtvrtek 17. září 2026 ve večerních hodinách v prostoru Klánovického lesa v Praze 9. Při incidentu utrpěl běžec zranění, která si vyžádala lékařské ošetření a následnou pracovní neschopnost.

„Útok byl veden na různé části těla. Poškozený utrpěl tržné poranění hlavy, zranění levého zápěstí vyžadující chirurgický zákrok a další pohmožděniny, podlitiny a oděrky na trupu, zádech i končetinách. Z místa byl následně převezen do Fakultní nemocnice Bulovka,“ popsal policejní mluvčí.

Policie nyní agresora hledá. Podle poškozeného se jedná o muže neobvykle bílé pleti, přibližně 190 centimetrů vysokého, ve věku okolo 30 let. Má černé vlasy delší na krk a v době incidentu měl na sobě černé tričko a džíny. Hovořil česky bez výrazného přízvuku.

Pokud muže z identikitu poznáváte, případně jste byli svědky tohoto incidentu, který se stal ve Štamberské aleji v Klánovickém lese, nebo máte jakékoliv informace, které by mohly pomoci k jeho ztotožnění a dopadení, kontaktujte linku 158.

Policie dodala, že v celém Klánovickém lese eviduje od začátku roku 2025, pouze jeden násilný trestný čin, a to je právě tento.

Kriminalisté z Prahy III se zabývají případem napadení, ke kterému došlo ve čtvrtek 17. září 2026 ve večerních hodinách v prostoru Klánovického lesa v Praze 9. Při incidentu utrpěl běžec zranění, která si vyžádala lékařské ošetření a následnou pracovní neschopnost.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

První ochutnávka. Toto je nová lanovka na Petřín, takhle vypadá zevnitř

Nová lanovka na Petřín designérky Anny Marešové. Pohled ze spodní stanice...

Lanová dráha na Petřín má svůj velký den. Po dvouleté rekonstrukci se jí opět svezou cestující. Tedy přesněji: v pondělí v podvečer se jí jako první projedou novináři a fotografové, do pravidelného...

Tragická smrt na vysokoškolských kolejích. Po pádu z budovy zemřela nezletilá dívka

Pražské koleje Kajetánka v Břevnově

K pádu mladé ženy z jednoho z horních pater budovy kolejí v Praze 6 vyjížděli policisté v úterý večer. Podle dostupných informací za událostí nestojí cizí zavinění, policie však událost nadále...

Slavia - Plzeň 2:1, hektický závěr, ve 101. minutě rozhodl Chorý z opakované penalty

Sestřih zápasu
Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v zápase s Plzní.

Slávističtí fotbalisté byli blízko třetí remíze v sezoně, ale ztrátu bodů nakonec v jedenácté minutě nastavení odvrátili z opakované penalty a Plzeň v 9. kole porazili 2:1. První pokutový kop poslal...

Po rekonstrukci za miliardy ožívá Průmyslový palác. Zcela nové je levé křídlo zničené požárem

Zrekonstruované levé křídlo Průmyslového paláce v Praze na Výstavišti. (24....

Po čtyřleté rekonstrukci se otevřel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli...

Po rekonstrukci za miliardy ožívá Průmyslový palác. Zcela nové je levé křídlo zničené požárem

Zrekonstruované levé křídlo Průmyslového paláce v Praze na Výstavišti. (24....

Po čtyřleté rekonstrukci se otevřel Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Část dominanty Holešovic zničil v roce 2008 požár, oprava ale začala až v roce 2022. Měla skončit už loni, ale kvůli...

24. září 2026  8:03,  aktualizováno  12:26

Agresor v Klánovickém lese napadl běžce. Plivl na něj a přetáhl ho větví, atlet skončil v nemocnici

V souvislosti s případem pátráme po muži zachyceném na identikitu. Podle...

Policie pátrá po neznámém muži, který před týdnem v Klánovickém lese napadl běžce. Zaútočil na něj bezdůvodně a způsobil mu vážná zranění. Policie zveřejnila identikit agresora a žádá veřejnost o...

24. září 2026  11:55

Za obtíže školáků z Újezdu může jídlo s prošlými vejci, nemocných je přes dvě stě

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

K přípravě jídla ve škole v Újezdu nad Lesy byla použita vejce po minimálním datu trvanlivosti, uvedla hygiena. Je potvrzeno 18 případů salmonelózy, 41 osob je hospitalizovaných. Onemocnělo 250 dětí...

24. září 2026  11:39,  aktualizováno  11:51

Čtyři debakly. Slavisté smetli Opavu, Pardubice deklasovaly Olomoucko

Jaromír Bohačík ze Slavie atakuje opavský koš, brání Filip Zbránek.

Basketbalisté Slavie ve šlágru druhého ligového kola deklasovali Opavu 114:81. Vysoké výhry si připsaly také další týmy. Pardubice zvítězily na prostějovském hřišti Olomoucka 100:54, Ústí nad Labem...

23. září 2026  22:17,  aktualizováno  24. 9. 8:28

Vědci z libeňského ústavu vyvinuli přístroj pro NASA. Zkoumá ledové světy ve vesmíru

Jan Žabka z Heyrovského ústavu AV ukazuje na plánovanou misi Esa na měsíc...

Hledání mimozemských míst, kde může existovat život, měsíců Jupitera a nebo exoplanet. I na těchto kosmických misích se podílejí vědci z libeňského Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd...

24. září 2026  7:30

Reprezentační kapitolu uzavřela, teď může zkoumat tabulky. Kam až míří Hanušová?

Alena Hanušová před svou derniérou v českém reprezentačním dresu proti...

Na předsezónní tiskové konferenci Chance Ženské basketbalové ligy (ŽBL) se Alena Hanušová ještě krátce vrátila k zářijovému světovému šampionátu v Berlíně, kde definitivně uzavřela svou reprezentační...

24. září 2026  6:15

Bulovka má kvůli dětem z Újezdu plné infekční oddělení, další pacienty nepřijímá

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

Infekční oddělení Fakultní nemocnice Bulovka naplnili pacienti v souvislosti s hromadným výskytem salmonelózy mezi dětmi z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy. Nemocnice proto další pacienty...

23. září 2026  15:58,  aktualizováno  20:01

Baník se v MOL Cupu spasil až v prodloužení, proti Kladnu rozhodl Jurečka

Momentka z českého fotbalového poháru MOL Cupu Kladno - Baník Ostrava

Ostravští fotbalisté v dohrávce 3. kola domácího poháru MOL Cup zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2:1. Baník poslal na konci prvního poločasu do vedení Jevhenij Skyba,...

23. září 2026  18:59

Brigáda jako past. K čemu je dotazník pro rodiče a na co dávat pozor, radí odborníci

Premium
ilustrační snímek

Mladí často pracují bez smlouvy, zaškolení nebo dovolených. Pomoci mohou tipy, na co si dát při hledání přivýdělku pozor, a nově také speciální dotazník pro rodiče.

23. září 2026

Nepovedená? Spíše ohavná. Kontroverzní socha budila rozpaky, osud má zpečetěný

Premium
Socha královéhradeckého starosty Františka Ulricha - V popředí Gočárův...

Jen osm měsíců vydržela před lety na svém místě socha významného hradeckého starosty Františka Ulricha, za jehož působení město získalo přízvisko salon republiky. Hradec Králové ji po kritice...

23. září 2026  16:15

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Židlický jr. vyměnil zámoří za Slavii. Tvaruje ho Eliáš, s tátou řeší spíš ryby

Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha....

Třeba bude stejně jako táta jednou svými výkony zvedat diváky ze židlí. Po českých kluzištích po letech krouží hráč se jmenovkou Židlický. Syn mistra světa Adam nastupuje za prvoligovou Slavii, kam v...

23. září 2026  16:06

Enormní zájem vyprodal prohlídky Průmyslového paláce. Budou další, ale dražší

Osmnáct let po ničivém požáru se pražské Výstaviště v Holešovicích vrátí do...

Průmyslový palác na pražském Výstavišti se po rozsáhlé rekonstrukci otevře. Nejprve médiím, v pátek pak veřejnosti. Vstupenky na omezený počet komentovaných prohlídek však vzali lidé útokem....

23. září 2026  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde