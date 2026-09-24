Agresor v Klánovickém lese napadl běžce. Plivl na něj a přetáhl ho větví, atlet skončil v nemocnici

Incident se stal 17. září ve večerních hodinách. Při incidentu běžec utrpěl zranění, která si vyžádala lékařské ošetření a následnou pracovní neschopnost.
Atlet se podle policejního mluvčího Jana Daňka vydal na pravidelný výběh. Oslovil ho ale neznámý muž, který na něj plivl. Když se běžec zeptal, proč to udělal, vzal útočník ze země klacek nebo větev a opakovaně ho napadl.
„Útok byl veden na různé části těla. Poškozený utrpěl tržné poranění hlavy, zranění levého zápěstí vyžadující chirurgický zákrok a další pohmožděniny, podlitiny a oděrky na trupu, zádech i končetinách. Z místa byl následně převezen do Fakultní nemocnice Bulovka,“ popsal policejní mluvčí.
Policie nyní agresora hledá. Podle poškozeného se jedná o muže neobvykle bílé pleti, přibližně 190 centimetrů vysokého, ve věku okolo 30 let. Má černé vlasy delší na krk a v době incidentu měl na sobě černé tričko a džíny. Hovořil česky bez výrazného přízvuku.
Pokud muže z identikitu poznáváte, případně jste byli svědky tohoto incidentu, který se stal ve Štamberské aleji v Klánovickém lese, nebo máte jakékoliv informace, které by mohly pomoci k jeho ztotožnění a dopadení, kontaktujte linku 158.
Policie dodala, že v celém Klánovickém lese eviduje od začátku roku 2025, pouze jeden násilný trestný čin, a to je právě tento.